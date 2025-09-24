MLB: Guardianes de Cleveland y su número mágico para la postemporada

Suscríbete a nuestros canales

Guardianes de Cleveland son nuevos líderes de la División Central de Liga Americana. Todo se materializó en la última victoria contra Tigres de Detroit que lo acerca al número mágico para clasificar a postemporada. De hecho, ese número también está alineado al título divisional.

Cleveland venció 5-2 a Detroit y alcanzó la marca de 85-72, con la que son nuevos líderes de la Central de la Americana. Esto solo significa que deja en 5 el número mágico de Guardianes para clasificar a postemporada, pero además, para ganar otro título divisional en Grandes Ligas.

El equipo liderado por José Ramírez luce imparable con marca de 9-1 en sus últimos 10 juegos. Aunque eso es solo una muestra del desempeño del equipo, ya que en septiembre registran marca de 17 victorias y 5 derrotas. Un registro digno de un rival de playoffs.

¿Qué debe ocurrir para que Guardianes de Cleveland clasifiquen a postemporada?

Guardianes de Cleveland dependen de ellos mismo para lograr la clasificación. Tienen que sumar victorias y que Astros de Houston tropiecen en la recta final. Cada triunfo de Guardianes o derrota de sus perseguidores reduce el número mágico; es un margen corto, pero controlable.

Cleveland necesita vencer a Tigres y que Astros pierdan para que ese número mágico se reduzca. Octubre está en juego, ellos controlan su destino, pero también es importante mirar lo que hacen sus rivales para tener margen de maniobra; la carrera por el comodín está al rojo vivo.

El margen emocional y táctico de Guardianes en la recta final

Cleveland no solo enfrenta el conteo matemático, sino también el desafío emocional de sostener el liderato en una división volátil. La gestión del ritmo competitivo, el descanso estratégico y la ejecución táctica en cada entrada serán claves para que el equipo cumpla el objetivo.