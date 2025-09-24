MLB

Estos son los lanzadores venezolanos para la jornada de este 24 de septiembre

El serpentinero tendrá la oportunidad de sellar su mejor temporada en MLB con nuevo tope de ponches en la mira

Por Humberto Mendoza
Miércoles, 24 de septiembre de 2025 a las 09:17 am
Estos son los lanzadores venezolanos para la jornada de este 24 de septiembre
Un venezolano tomará las riendas en el morrito en la jornada de este miércoles 24 de septiembre. En busca de sellar la mejor temporada de su carrera en las Grandes Ligas, Jesús Luzardo tendrá su última presentación de la ronda regular con los Phillies de Philadelphia.

En su primera campaña con la franquicia de Pensilvania, el zurdo se enfrentará por cuarta vez en 2025 ante los Marlins de Miami, quien fue se exequipo en Las Mayores. No solo tendrá la oportunidad de llegar a 15 victorias por primera vez en una zafra, sino que buscará un nuevo tope de ponches, ya que se encuentra a solo dos de igualar su mejor registro en MLB (208).

El nacido en Lima, pero de padres venezolanos llegará a su última apertura de la temporada sin presiones, pues los Filis ya tienen su presencia asegurada a los Playoffs y como campeones del banderín de la División Este de la Liga Nacional. El serpentinero de 27 años afrontará el segundo de una serie de tres desafíos frente a la organización de la Florida desde e Citizens Bank Park.

Jesús Luzardo vs Miami Marlins

El lanzador de Philadelphia se enfrenta a un equipo inspirado que ha ganado 11 de los últimos 12 compromisos en la recta final de la temporada regular. En todos sus duelos en la vigente edición de MLB, el criollo presenta récord de una victoria y un revés, 19 ponches y una efectividad de 3.50 en tres apariciones.

Pese a que se quedó con el revés en su más reciente labor, Jesús Luzardo completó un desempeño notable de siete entradas, cuatro carreras, seis hits, un boleto y seis ponches. Precisamente, la figura de los Filis viene de quedarse con la victoria en su última vez contra Miami, donde lució en seis capítulos, toleró par de anotaciones, cuatro pasaportes y ocho abanicados.

