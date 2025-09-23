Alfonso Medina cumplió 55 años: Un actor de gran carisma y humor

Suscríbete a nuestros canales

El lunes 22 de septiembre cumplió 55 años el actor, modelo y locutor venezolano Alfonso Medina, recordado por esos personajes cargados de humor que realizó en producciones con RCTV. A través de Instagram, el artista ha recibido mensajes de felicitaciones de criollos que lo recuerdan con cariño.

Medina, recibió mensajes de su familia, seguidores y colegas de la actuación que desearon una bonita vuelta al sol. Su hija Rosaura del Valle Medina, le dedicó unas bonitas imágenes y mensaje de amor que dice:

“Feliz Cumpleaños papá. Te amo muchísimo, gracias por siempre estar a mi lado”, escribió la joven en su perfil de Instagram.

Recuerdos de cariño

Páginas dedicadas a recordar los grandes momentos de la televisión nacional, mencionaron todas las producciones en las que el galán participó destacando “Rubí Rebelde”, “Viva la Pepa”, “La señora de Cárdenas”, “Mujer con pantalones”, “El Desprecio” y “Toda una dama”.

Además, resaltaron la conducción del reality show culinario “Montados”, en el año 2008. Aunque lleva una vida lejos de la actuación, su recuerdo sigue presente en el corazón de los venezolanos, que no olvidan esa época de oro en la tv nacional.