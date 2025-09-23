Béisbol venezolano manifiesta su luto tras fallecimiento de Buddy Bailey

Suscríbete a nuestros canales

Este martes, la afición del béisbol venezolano y las diferentes organizaciones que en él hacen vida están de luto tras la sentida pérdida física de Welby Buddy Bailey.

El manager estadounidense se convirtió durante décadas en un ícono de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). De hecho, guió la dinastía de Tigres de Aragua, entre 2003 y 2012, que fueron los años más prolíficos en la historia del equipo.

Reacciones de equipos

Desde el respeto que cada franquicia posee por su aporte a la pelota invernal venezolana, el conjunto Leones del Caracas manifestó su dolor por el deceso de Bailey.

''Manager de gran trayectoria en la LVBP, ganando 6 títulos y una Serie del Caribe. A todos sus familiares y allegados, nuestro más sincero y sentido pésame'', establece el comunicado.

Por su parte, la novena Senadores de Caracas, que hace vida en la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP), también lamentó el fallecimiento de quien sería su manager para la zafra 2026 de esta competición.

Bravos de Margarita se sumó al duelo por éste icónico mandamás norteamericano, dedicando palabras de reconocimiento a su trayectoria en el béisbol venezolano.

Leyendas y managers manifiestan su admiración

Asimismo, el otrora manager de Tiburones de La Guaira, Ozzie Guillén, expresó su tristeza y admiración hacia Bailey. ''Un hombre que le dio tanto al béisbol en Venezuela. Sin lugar a dudas, el mejor manager que haya dirigido en la LVBP. Descansa en paz, Buddy. Cada equipo que dirigiste y cada fanático que fue testigo de tu grandeza nunca te olvidarán'', expresó en sus redes sociales.

Por otro lado, el histórico jugador y actual miembro del staff escualo, Alex el ''Samurai'' Cabrera, se sumó a esta cadena de condolencias, reconociendo su enorme legado: ''Paz a su alma. Una leyenda de nuestro béisbol'', afirmó.