LVBP

Béisbol venezolano manifiesta su luto tras fallecimiento de Buddy Bailey

El histórico manager de Tigres de Aragua falleció la mañana de este martes 23 de septiembre

Por Ricardo Rodríguez
Martes, 23 de septiembre de 2025 a las 12:58 pm
Béisbol venezolano manifiesta su luto tras fallecimiento de Buddy Bailey
Buddy Bailey. Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Este martes, la afición del béisbol venezolano y las diferentes organizaciones que en él hacen vida están de luto tras la sentida pérdida física de Welby Buddy Bailey.

NOTAS RELACIONADAS

El manager estadounidense se convirtió durante décadas en un ícono de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). De hecho, guió la dinastía de Tigres de Aragua, entre 2003 y 2012, que fueron los años más prolíficos en la historia del equipo.

Reacciones de equipos

Desde el respeto que cada franquicia posee por su aporte a la pelota invernal venezolana, el conjunto Leones del Caracas manifestó su dolor por el deceso de Bailey.

''Manager de gran trayectoria en la LVBP, ganando 6 títulos y una Serie del Caribe. A todos sus familiares y allegados, nuestro más sincero y sentido pésame'', establece el comunicado.

Por su parte, la novena Senadores de Caracas, que hace vida en la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP), también lamentó el fallecimiento de quien sería su manager para la zafra 2026 de esta competición.

Bravos de Margarita se sumó al duelo por éste icónico mandamás norteamericano, dedicando palabras de reconocimiento a su trayectoria en el béisbol venezolano.

Leyendas y managers manifiestan su admiración

Asimismo, el otrora manager de Tiburones de La Guaira, Ozzie Guillén, expresó su tristeza y admiración hacia Bailey. ''Un hombre que le dio tanto al béisbol en Venezuela. Sin lugar a dudas, el mejor manager que haya dirigido en la LVBP. Descansa en paz, Buddy. Cada equipo que dirigiste y cada fanático que fue testigo de tu grandeza nunca te olvidarán'', expresó en sus redes sociales.

Por otro lado, el histórico jugador y actual miembro del staff escualo, Alex el ''Samurai'' Cabrera, se sumó a esta cadena de condolencias, reconociendo su enorme legado: ''Paz a su alma. Una leyenda de nuestro béisbol'', afirmó.

 

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Martes 23 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
LVBP