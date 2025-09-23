Buddy Bailey, leyenda total en Ligas Menores (+Numeritos)

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 23 de septiembre nos dejó quien probablemente haya sido el manager más importante en la historia de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional: Welby Sheldon "Buddy" Bailey, a la edad de 68 años. El histórico dirigente estadounidense venía de estar al mando de Tigres de Aragua en la pasada temporada 2024/25, en donde estuvo hasta diciembre de 2024.

Bailey es el manager más ganador de la historia de la LVBP, siendo el único que acumula al menos 500 victorias en nuestra pelota profesional. Además, ganó seis títulos, todos con Aragua, siendo el manager que más campeonatos acumula en nuestro país con un mismo equipo, y el segundo más exitoso en general, solo por detrás de Regino Otero (7).

Pero Buddy Bailey no solo fue una leyenda en Venezuela. En Estados Unidos, el oriundo de Norristown, Pensilvania, logró mantener una carrera extraordinaria en Ligas Menores, en donde estuvo más de 30 años, para dejar también una huella sensacional, que lo hará ser recordado eternamente.

Carrera soñada en Ligas Menores

Buddy Bailey inició su camino como manager en el sistema de Ligas Menores durante la temporada de 1983, cuando tan solo tenía 26 años de edad. Para su debut, tomó las riendas de los Pulaski Braves, filial de los Bravos de Atlanta en la Liga Rookie. Aquel año, su equipo dejó marca de 46 triunfos y 26 derrotas, lo que denotaba un inicio promisorio para su carrera como manager.

Bailey estuvo nueve años con los Bravos de Atlanta, en donde alcanzó la postemporada cuatro veces, y en donde también tuvo la oportunidad de dirigir a los filiales Clase A y Doble A de la organización.

Luego de su paso por Atlanta, "Buddy" llegó a los Medias Rojas de Boston en 1991, franquicia con la que estaría por 14 años, cumpliendo diversos roles. Nueve de esos 14 años los pasó siendo manager, ya que dirigió por par de temporadas a los Lynchburg Red Sox (Clase A+) y por siete campañas a los Pawtucket Red Sox (Triple A).

En 2006 llegó a los Cachorros de Chicago, en donde estuvo hasta 2024, dirigiendo a las franquicias Clase A, Clase A+, Doble A y Triple A, siendo campeón en tres ocasiones, dos en Clase A+ y una en Clase A.

En total, Buddy Bailey ganó 2.419 juegos a lo largo de su carrera de 36 años en el beisbol de Ligas Menores, siendo el tercer dirigente con más triunfos conseguidos en la historia de MiLB, solo por detrás de Bob Coleman (2.496) y de Stan Wasiak (2.530). Leyenda en Venezuela, y también en Estados Unidos.