Este fue el último equipo que dirigió Buddy Bailey en su carrera (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El beisbol venezolano está de luto tras el fallecimiento de Buddy Bailey este 23 de septiembre. El recordado mánager estadounidense dirigió por última vez a los Tigres de Aragua en la temporada 2024-2025 de la LVBP, equipo con el que alcanzó gran parte de su legado.

Sin embargo, su regreso no fue como se esperaba. A pesar de contar con el respeto de los fanáticos y ser considerado uno de los estrategas más importantes en la historia de la liga, los resultados no lo respaldaron.

Último equipo de Buddy Bailey en su carrera

La campaña regular de los Tigres de Aragua finalizó con marca de 27 victorias y 29 derrotas, un desempeño que no convenció a la directiva. La situación empeoró en la Postemporada, donde el club terminó en la última posición del Round Robin tras registrar récord negativo de 5-11 en 16 encuentros. En diciembre, antes de concluir el torneo, Bailey fue despedido y sustituido por Russell Vásquez, cerrando así su último ciclo al frente de la novena de Maracay.

Aunque su etapa con los Tigres finalizó de manera abrupta, Bailey ya tenía un nuevo reto en el horizonte. Había sido anunciado como mánager de los Senadores de Caracas para la temporada 2026 de la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP), el circuito veraniego que poco a poco ha ganado protagonismo en Venezuela. Su experiencia y trayectoria generaban expectativas de un nuevo capítulo exitoso, pero lamentablemente no podrá concretarse.

Sin duda partida de Buddy Bailey deja un vacío en la pelota venezolana. Más allá de sus números y títulos, será recordado por su pasión, carácter y liderazgo, cualidades que marcaron a varias generaciones de peloteros y que lo convirtieron en una figura inolvidable dentro del beisbol caribeño.