Alex Delgado y su emotiva despedida para Buddy Bailey

El 23 de septiembre de 2025 quedará grabado para siempre en la historia del beisbol venezolano como una fecha de profunda tristeza. En horas cercanas al mediodía, se dio a conocer el fallecimiento del histórico manager estadounidense Welby "Buddy" Bailey, figura histórica de los Tigres de Aragua.

Buddy Bailey fue, sin duda alguna, una de las figuras más importantes que ha tenido la LVBP a lo largo de su inmensa historia. Y es que, al hablar de su figura, hablamos de nada más y nada menos que el dirigente con más triunfos obtenidos en toda la historia de nuestra Liga, siendo el único en alcanzar la marca de las 500 victorias.

En Venezuela, Bailey comandó una camada de jugadores que formaron la dinastía más importante que ha visto nuestro campeonato. Entre esos peloteros, estaba el llamado "Señor de los Anillos", Alex Delgado, quien conversó con Meridiano precisamente sobre el legado que deja Bailey en nuestro país.

Alex Delgado recuerda a Buddy Bailey

Buddy Bailey dirigió por primera vez a Alex Delgado en 1991, cuando ambos coincidieron en los Lynchburg Red Sox, filial de los Medias Rojas de Boston en Clase A Avanzada. Coincidieron nuevamente en Triple A unos años después, y más tarde en Venezuela, con los Tigres de Aragua, equipo en el que hicieron historia juntos.

Ante la partida de alguien tan importante para su carrera, Alex Delgado se mostró evidentemente afectado. "Es una triste noticia. Fue más que un manager para mí, vengo jugando junto a él desde Ligas Menores. La verdad no tengo palabras", expresó Delgado.

Creo que, a nivel de peloteros, el que más compartió con él fui yo. Lo tuve en Doble A, Clase A , Triple A y después aquí en Venezuela".

Del mismo modo, "El Señor de los Anillos" afirmó que, con el pasar del tiempo, los peloteros dirigidos por Bailey valoraban mucho más la experiencia que significaba ser dirigidos por él. "A muchos no les gustaba, los peloteros a veces criticábamos. En nuestra inmadurez, muchas veces no entendíamos que sus decisiones eran por el bienestar de nosotros mismos", resaltó.

Además, Alex Delgado resaltó el gran legado que dejará Bailey en el beisbol venezolano. "Es una gran perdida para el beisbol, para su familia, para la organización de los Tigres de Aragua y para nosotros, sus peloteros. Va a dejar una huella imborrable en el beisbol y en nuestras vidas", finalizó.