Camilo revela lo que hizo con la sangre de sus hijos con Eva Luna ¡Una locura!

El cantante colombiano Camilo siempre presume en entrevistas y redes lo mucho que goza su etapa como padre de dos pequeñitos llamados Índigo y Amaranto, fruto de su amor con su esposa Eva Luna. Sin embargo, sus últimas declaraciones han causado fuerte controversia en internautas.

El artista estuvo como invitado especial en el programa español “El Hormiguero”, confesando sin filtros que pintó unos cuadros de su casa con la sangre de sus dos pequeños. Aseguró que lo hizo como una muestra de amor y cariño, por esos niños que llenan su vida de felicidad.

¿Cómo lo hizo?

El intérprete de “Manos de Tijera”, confesó que la sangre de Índigo, la mayor, la tomó de un accidente que tuvo en Japón en un viaje familiar. Agarró la sangre y pintó el lienzo, al que título “La sangre de un inocente”.

La sangre de Amaranto la tomó en el momento del parto, cuando ayudó en el proceso y sus manos se llenaron todas de sangre, colocándolas en una funda de almohada, que luego llevó a un cuadro, que hoy esta en su residencia.

“La partera casi no llega y fui yo quien recibió a Amaranto. Yo decía: ‘Alguien que me pase un cuadro’. Le quitamos la funda de una almohada, le puse las manos y lo mandamos enmarcar”, comentó en la conversación dejando al presentador Pablo Motos y al público impactados.

Redes rechazan la utilización de la sangre

Las palabras del artista, miembro de la familia Montaner ha despertado opiniones de internautas que lo han catalogado de extraño.

“Todo de ustedes es escalofriante”, “Cuál de los dos tiene más problemas”, “Necesitan a Cristo en su corazón”, “Esas cosas no son normales parecen cosas de secta”, son algunas de las opiniones.