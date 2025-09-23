Fernando Tatis fija el objetivo de Estrellas Orientales en la 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

En una reunión de equipo, durante el Minicamp de Estrellas Orientales para la campaña 2025-2026, el pasado lunes. Fernando Tatis habló sobre los objetivos del conjunto de San Pedro de Macorís.

''La meta es la Serie del Caribe'', expresó el mandamás de esta divisa e histórico grandeliga dominicano. No en vano, la pasada campaña la tropa verde se quedaron a un paso de la Gran Final de la zafra 2024-2025.

Una revancha de por medio

Tras ser la novena más consistente de la fase regular en la temporada anterior, con 30 juegos ganados y 22 perdidos, los comandados por Tatis fueron los primeros en la tabla y por ende en obtener su cupo al Round Robin.

Sin embargo, Tigres del Licey y Leones del Escogido protagonizaron la serie por el título, tras dominar en postemporada a sus rivales. Por lo tanto, el conjunto oriental buscará su revancha para la venidera campaña.

''Tenemos todas las herramientas para ser campeones y hoy dimos una gran señal: están muchos de nuestros mejores muchachos en los entrenamientos desde el primer día. Hoy enviamos un claro mensaje: este equipo se está preparando para algo grande'', expresó el manager de Las Estrellas.

Asimismo, hizo énfasis en que el plantel que tiene bajo su mando tiene potencial para disputar el clásico del Caribe en Venezuela el próximo 2026.