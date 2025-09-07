NFL: Aaron Rodgers brilla con dos pases de touchdown en su debut con los Steelers ante los Jets (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Aaron Rodgers parece haber iniciado con buen pie su nueva etapa con los Pittsburgh Steelers y lo está demostrando justo en el escenario más simbólico posible: el MetLife Stadium, casa de sus ex New York Jets. En un partido aún abierto y sumamente reñido, el mariscal de campo veterano ya suma dos pases de touchdown y le ha devuelto la esperanza a una ofensiva de Pittsburgh que comienza a ilusionar a su afición.

Rodgers silencia los abucheos con touchdowns

El ambiente era hostil desde el inicio. Apenas Rodgers pisó el campo con el uniforme negro y dorado de los Steelers, recibió una ola de abucheos de los fanáticos neoyorquinos que lo habían vitoreado apenas dos años atrás. Para colmo, en su primera jugada fue derribado por un viejo conocido: Quinnen Williams, uno de los símbolos defensivos de los Jets.

Pero el cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL no se dejó intimidar. En la misma serie ofensiva, tomó el control del ataque con pases certeros y ritmo sostenido hasta encontrar a Ben Skowronek completamente libre para un envío de 22 yardas que terminó en la zona de anotación. Esa primera conexión dio ventaja a Pittsburgh 7-3 y marcó de inmediato lo que parecía ser un renacer en su carrera.

Lejos de detenerse ahí, Rodgers volvió a aparecer en el segundo cuarto cuando los Steelers estaban abajo en el marcador 19-10. Con menos de un minuto en la primera mitad, el veterano ejecutó a la perfección una jugada de engaño hacia el costado derecho para habilitar a Jonnu Smith en un pase corto que se convirtió en su segundo touchdown de la tarde. Así, puso nuevamente a Pittsburgh en la pelea en un duelo cargado de emociones.

Una historia de regreso y cuentas pendientes

El regreso de Rodgers a Nueva Jersey no pasó desapercibido. Fue liberado por los Jets tras una última temporada marcada por problemas físicos y decepciones colectivas, pese a que en su despedida firmó un partido de cuatro pases de anotación frente a Miami. Su salida dejó heridas abiertas, y aunque el mariscal negó cualquier ánimo de revancha en la previa, el despliegue mostrado hoy parece hablar más fuerte que cualquier declaración.

Con 21 años de experiencia en la NFL, Rodgers ha demostrado que aún conserva calidad y precisión. En la primera mitad contra los Jets completó 11 de 14 lanzamientos para 159 yardas, además de las dos anotaciones. Sus números, más allá de lo estético, confirman que el mariscal sigue teniendo energía para liderar un proyecto competitivo.

El duelo no está definido y el marcador sigue apretado, pero lo que ya es evidente es que Aaron Rodgers ha empezado de forma ideal su etapa con los Steelers. En su regreso al estadio donde vivió ilusiones rotas y cuestionamientos, está consiguiendo con toque, paciencia y experiencia un debut que ilusiona a Pittsburgh y que, de paso, duele un poco más en los pasillos de los Jets.