NFL: Dallas Cowboys mostró sus dos caras ante Philadelphia Eagles

Dallas Cowboys es uno de los equipos más importantes en la historia de la NFL. Hoy, no está en el momento más importante de su historia y este comienzo de temporada 2025 dejó muchas dudas. La derrota 20-24 contra Philadelphia Eagles mostró las versiones más duras del equipo.

Cowboys se vio muy fuerte a nivel ofensivo: Dak Prescott, CeeDee Lamb, Javonte Williams y George Pickens mostraron una química importante para mover las cadenas y registrar jugadas importantes. En este apartado Dallas puede competir contra cualquier rival.

Sin embargo, la cara más débil del equipo fue la defensa. Un equipo que perdió a Micah Parsons no tiene la fuerza ni el talento para construir un grupo defensivo que presione al mariscal de campo rival. De hecho, Jalen Hurts se vió como pez en el agua, cada vez que improvisaba en sus drives.

¿Que esperar de Dallas Cowboys en lo que resta de temporada 2025?

La derrota en la Semana 1, deja a los Dallas Cowboys en una situación clara para Brian Schottenheimer: mejorar urgentemente la línea defensiva que hace aguas sin Micah Parsons liderando. Sin presión al mariscal de campo rival, el equipo queda expuesto en cada drive.

La ofensiva carbura a la perfección: Prescott - Lamb - Williams - Pickens se ven sólidos y bien compenetrados en sus roles. Si la defensa de Dallas frena uno o dos drives a sus rivales en cada juego, el ataque de Cowboys va a ganar partidos con tranquilidad.

Ahora bien, ¿Qué podemos esperar de Dallas en 2025? La temporada será una maravilla su terminan por encima de .500, la marca 9-8 puede ser una gran año para ellos. Eso sí, deben mejorar defensivamente a tal punto de darle oportunidad a su ofensiva de definir los encuentros.

Dak Prescott ante su año más exigente con Cowboys

Prescott enfrenta su décima temporada en la NFL con más peso que nunca. Nuevo head coach, compañeros élite fuera del equipo y una gerencia que ha sido cuestionada desde la pretemporada. Ante esto, Dak se presenta como el único referente en medio del caos, que puede cambiar la crónica de una muerte anunciada.