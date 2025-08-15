NFL: Dallas Cowboys podría cortar a una de sus prospectos más prometedores

Suscríbete a nuestros canales

No ha comenzado la temporada 2025 de la NFL y Dallas Cowboys ya tiene un dolor de cabeza. Brian Schottenheimer es el nuevo head coach del equipo y debe solucionar un problema: cortar o darle una oportunidad a una de sus jóvenes promesas defensivas por problemas de lesiones.

Cowboys está pensando cortar a Caelen Carson uno de sus proyectos defensivos más ilusionantes de los últimos años. Fue seleccionado en quinta ronda del Draft y tuvo un arranque brutal siendo titular en la Semana 1 del 2024. Sin embargo, una lesión en el hombro lo dejó fuera de juego.

Ahora en pretemporada del 2025 sufrió una hiperextensión de rodilla que lo dejará fuera del equipo entre cuatro y seis semanas. En esa línea, se abre el debate: ¿Cortar a un jugador de 23 años siendo una promesa defensiva; o darle una oportunidad más en lo que resta de temporada?

¿Qué se dice en Dallas sobre la continuidad de Caelen Carson?

Caelen Carson es uno jugador que llamó la atención como defensivo por su habilidad en la cobertura hombre a hombre; pero también optimizaba a sus compañeros en las zona que cubría. Sin embargo, las lesiones lo han mantenido mucho fuera de juego y eso está pesando.

En Dallas por lo pronto están buscando alternativas para el defensive backs. Si logran encontrar a un jugador de ese perfil a un precio competitivo, es probable que corten a Carson para aprovechar el salario y tener a un hombre activo en un rol donde Cowboys no va sobrado.

¿A dónde puede llegar Dallas Cowboys en 2025?

Los Cowboys parecen operar bajo la improvisación constante en una liga que castiga los errores administrativos. Jerry Jones vuelve a cambiar de head coach y tiene una guerra abierta contra Micah Parson por su contrato. No parece haber coherencia en el proyecto deportivo.

Si el rumbo no se corrige, Dallas no solo va a perder partidos, será una decepción absoluta la temporada 2025. La acumulación de errores, lesiones y conflictos internos pueden convertir la campaña en un problema mucho más grande que lo deportivo.