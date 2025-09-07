Prospera el reclamo: Albany González se lleva su primer triunfo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La entrenadora de purasangres Albany González inició con una victoria en la reunión 34 de la temporada en el hipódromo La Rinconada en el marco del arranque del tercer meeting.

La segunda carrera de la jornada dominical fue para yeguas naciones e importadas de 4 y 5 años, ganadoras de dos y tres carreras, en distancia de 1.100 metros donde corrieron siete en lista oficial.

La victoria de la competencia era para la yegua Princesa Crossover (número 5) montada por Francisco Quevedo, pero el jinete profesional Robert Capriles que conducía a la yegua La Barbie (número 1) realizó reclamo ante la Junta de Comisarios alegando que en los 200 finales Princesa Crossover le quitó su línea de carrera.

Los comisarios al observar el video de la repetición decidieron subir a La Barbie al primer lugar mientras que Princesa Crossover fue distanciada al segundo lugar por vía reglamentaria.

Tras conocer el veredicto del triunfo de su pupila, la preparadora Albany comentó en entrevista para la multitransmisión INH lo siguiente: “Me siento muy feliz de haber alcanzado el primer triunfo. Agradecida a todas sus conexiones, a mi equipo de cuadra, a su propietario quien ha estado acompañándome y agradecida a todos mis seguidores y la fanaticada hípica. Así es que este triunfo de La Barbie es para ustedes”.

La alazana La Barbie se perfiló como la tercera favorita para Gaceta Hípica y abonó un dividendo de Bs. 113,94.

De esta manera, Albany González se convierte en la segunda entrenadora en lograr su primera victoria en la arena caraqueña, pues la primera en lograrlo esta temporada fue para Jessenia Romero.