El motor de Quevedo: Conoce al ejemplar más fuerte que está listo para dominar la R34 (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este miércoles 03 de septiembre el equipo de Meridiano Web estuvo presente en la jornada de traqueos en el hipódromo La Rinconada y como de costumbre la visita sirvió como base fundamental para la búsqueda de la información para nuestros lectores basados en las entrevistas hacia los jinetes y entrenadores que son los protagonistas para la reunión número 34.

Es importante que ya arrancó este mes de septiembre y por ende arranca un nuevo meeting que será el último de está temporada 2025 en el óvalo de Coche

Entrevista en vivo: Francisco Quevedo montas R34 La Rinconada

Desde los espacios de la arena caraqueña, uno de los jinetes más efectivos es el falconiano Francisco Quevedo quien conversó en entrevista para este medio digital, para comentar sobre sus cuatro compromisos para el día domingo 07 de septiembre.

Saludos Francisco, gracias por aceptar la entrevista. Este domingo tienes cuatro montas para el inicio del tercer meeting que está vinculado con la reunión 34. Comienza con la primera carrera con la debutante dosañera Flor de Caña, entrenada por Fernando Parilli Araujo ¿Coméntanos acerca de está potranca?

-Es una dosañera que va una carrera donde todo puede pasar, y está potra viene bastante puesta, bien trabajada. Ha hecho muy bien sus ejercicios. Hoy (miércoles) salió del aparato y lo ha hecho excelente. Esperemos mantenga una buena conducta para hacer una buena competencia.

Princesa Crossover es la yegua que vas a montar para la segunda del programa no válido. Regresa luego de un corto paro de 35 días, pues en su última tuvo muchos tropiezos ¿Qué nos puedes decir de su preparación?

-Viene bien descansada para esta carrera. Viene muy bien trabajada. Hoy, (miércoles) la trabajé y lo hizo bastante bien. La verdad es que Carlos Radelli hace un buen trabajo y esperemos hagamos una buena carrera con la yegua Princesa Crossover.

Gran Alabama será tu próxima monta para la sexta de la jornada y viene de figurar tercero del Clásico Internacional de los Sprinters (G1) de la Gala Hípica de Caracas ¿Cómo fue la preparación de esta yegua este miércoles?

-Es un caballo que lo conozco a la perfección. Viene de correr el Clásico de los Sprinters pues lo hizo bastante bien. Ahora va a su lote y es una carrera que la estábamos esperando desde hace tiempo y consideramos que en esta oportunidad el caballo haga una buena competencia.

Y para cerrar tus compromisos Francisco, lo harás con la potra tresañera Orolinda en la primera válida para el juego del 5y6 Nacional

-Esta potra viene muy bien. Siempre ha tenido unos inconvenientes en carrera, ha tenido tropiezos, ha partido mal. Para esta oportunidad trataremos de hacer lo mejor en esta carrera y me da la oportunidad su entrenador y su propietario a quien doy gracias a Dios y trataremos de hacer muy buena competencia con Orolinda.