Examen médico para un favorito tras la reunión 40 en La Rinconada

La jornada número 40 de carreras se celebró este domingo 19 de octubre de 2025 en el Hipódromo Internacional La Rinconada. Los jinetes Jhonathan Aray y Yoelbis González destacaron con un doblete de triunfos cada uno. Por su parte, los entrenadores Gabriel Márquez y Ramón García Mosquera también visitaron el recinto de ganadores en dos oportunidades, afianzándose como protagonistas de la tarde.

Exámenes

El Instituto Nacional de Hipódromos publicó en todas sus plataformas digitales las resoluciones correspondientes a la reunión 40. En ellas se puede apreciar que la Junta de Comisarios del INH solicitan examen clínico completo y muestras especiales para el ejemplar Ragnar.

SOLICITUD DE EXAMEN CLÍNICO COMPLETO Y MUESTRAS ESPECIALES

“Vista la actuación del ejemplar RAGNAR N°04, esta Junta de Comisarios procedió a solicitar Examen clínico completo a la División de inspección Veterinaria, todo de conformidad con el articulo N°66 literal “g” y 290 del Reglamento Nacional de Carreras. Con relación a esta solicitud, la inspección Veterinaria informó que el ejemplar precitado se presentó SIN LESIONES APARENTES por lo cual se solicitó la toma de muestras especiales”.

Carrera La Rinconada domingo: Hipódromo La Rinconada

Cabe destacar que la prueba se realizó en distancia de 1.300 metros especial para caballos nacionales e importados de 3 años, ganadores de 1 carrera (A excepción de carreras de reclamo en Venezuela).

Una nómina de ocho purasangres iba por la bolsa a repartir de $28.600 y a la postre la victoria fue para el zaino de tres años Rey Joaquín que de manera sorpresiva cruza el disco en ganancia con la monta de Jaime Lugo.

El ejemplar entrenado por Carlos Radelli dejó en taquilla dividendo de Bs 390.96 a ganador, cabe destacar que el ejemplar Ragnar que reaparecía luego de 224 días sin correr arribó en la última casilla a siete cuerpos y medio del ganador.