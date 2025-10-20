Carlos Vives desata comentarios en redes sociales por su "paquete"

Suscríbete a nuestros canales

El cantante y compositor colombiano Carlos Vives es foco de comentarios en redes sociales, luego de que en una presentación el público notara algo pronunciado en su paquete. El intérprete aparece en el clip cantando con mucha soltura y energía, sin embargo, el bulto en su pantalón despertó todo tipo de reacciones y memes.

El impacto del bulto de Carlos

El clip se volvió tendencia en las plataformas 2.0 y no precisamente por la música del nacido 7 de agosto de 1961. Internautas comentaron de todo sobre el pantalón del intérprete de “La Gota Fría”, muchas afirmando que podría tratarse de una “hernia”.

“Eso se llama una hernia”, “Debe ser hernia inguinal”, “Supongo que tiene una hernia inguinal ”, “Joda parecen dos aguacates de 15 mil”, “Hielo e ibuprofeno de 800 para la inflamación”, son algunas de las opiniones en redes sociales.

El esposo de la exreina de belleza Claudia Elena Vásquez, es uno de los artistas más querido e influyentes de la música colombiana e hispana, por lo que otros seguidores observaron lo increíble que cantaba y bailaba en el viral video.

Hasta el momento, la estrella no se ha pronunciado en redes por el rebulicio de su paquete, que tal vez lo harán carcajear por la cantidad de comentarios de risas y humor que sus seguidores escribieron en diversas publicaciones del internet.