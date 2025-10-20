Reaparece la actriz Haydée Balza: Así luce "La exbomba sexy" venezolana a los 77 años

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Haydée Balza ha reaparecido. A través de un video posteado en Instagram por una cuenta de noticia, se ha mostrado a la artista quien cuenta con una amplia trayectoria de personajes en el cine, televisión y teatro venezolano, como “El pez que fuma”, de Román Chalbaud.

Reaparece “La exbomba sexy” venezolana

En el clip aparece un hombre presentando a la artista, quien es catalogado como una de las mujeres más sensuales de la televisión venezolana. Aunque en el clip, Balza no habla, se muestra su imagen sonriente por ser identificada y recordada.

Internautas mostraron gran emoción por ver de nuevo a la nacida 17 de febrero de 1948 en Caracas, y ganadora del premio Mara de Oro como "Mejor Actriz con Proyección Internacional". También escribieron su descontento al no escucharla hablar.

“Todos queríamos escucharla saludando”, “Sería bueno dejarla hablar”, “Que chévere pero no la dejaste hablar, aunque sea un saludo”, son algunas de las opiniones.

Gran legado en la pantalla chica

Haydée protagonizó uno de los desnudos más escándalos de la pantalla grande nacional, junto a Orlando Urdaneta, en la legendaria película “El Pez que Fuma”, de 1977.

Además, participó en grandes telenovelas del país como “La Usurpadora”, “Simplemente María”, “Peregrina”, “La Zulianita”, “Las Amazonas”, “La Dama de Rosa”, “Rubí Rebelde”, “Cosita Rica”, entre otras más.

Casi siempre sus papeles en telenovelas fueron de villana con un temple y fuerza arrolladora. Además, su gran silueta le hicieron ganarse otros papeles como la pieza teatral “¡Oh Calcutta!”, en la que apareció desnuda.

Lo último que se supo de Balza fue que trabajaba como psicoterapeuta y que tiene una sola hija llamado Melanie Van de Weef.