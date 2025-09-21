Laver Cup 2025: Cómo fueron los resultados de la jornada de este sábado 20 de septiembre (+Resultados)

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado en la Laver Cup 2025 se vivieron encuentros vibrantes que marcaron un avance crucial en el marcador general entre el Team Mundial y el Team Europa. Destacaron las actuaciones del argentino Francisco Cerúndolo y el australiano Alex De Miñaur, autores de triunfos importantes para el Team Mundial.

Cerúndolo reafirmó su gran momento al vencer a Holger Rune por 6-3, 7-6 (5). Su potente juego y un total de 30 tiros ganadores fueron clave para doblegar al jugador europeo y darle la ventaja parcial a su equipo, que pasó a liderar 5-3 en puntos. El argentino resaltó la energía y pasión que transmite su capitán Andre Agassi desde el banco, quien lo motivó en todo momento. Cerúndolo, invicto en esta edición, reconoció la importancia del apoyo del público y la atmósfera especial que se vive jugando en equipo en la Laver Cup.

Por otro lado, en el arranque de la jornada, Alex De Miñaur sorprendió con una destacada victoria sobre Alexander Zverev, el No. 3 del ranking PIF ATP, con parciales 6-1 y 6-4. De Miñaur utilizó una táctica inspirada en Roger Federer, haciendo buen uso del slice y adaptándose a las condiciones lentas y de pique bajo de la cancha, lo que le permitió controlar el juego. A pesar de la amplia ventaja histórica que Zverev tenía sobre el australiano, De Miñaur mostró un tenis sólido y una gran concentración para conquistar una victoria que dio un nuevo impulso al Team Mundial.

Marcador general y perspectivas para la Laver Cup

Con estos resultados, el Team Mundial tomó la delantera en la Laver Cup con 5 puntos contra 3 del Team Europa, una diferencia que aunque cortada sigue siendo relevante a medida que avanza la competencia. La intensidad de los partidos refleja el alto nivel de competitividad entre ambos equipos, haciendo que cada punto sea fundamental para definir el título.

Los jugadores del Team Mundial han demostrado un excelente desempeño en esta jornada, con tácticas variadas y un juego colectivo que ha sido clave para superar los desafíos planteados por un adversario europeo también fuerte. La Laver Cup sigue mostrando la emoción del tenis en un formato por equipos que incentiva la camaradería y el espíritu competitivo.

La continuidad de la competencia apunta a encuentros decisivos que definirán al campeón, con el público muy involucrado y el ambiente cargado de energía. Lo vivido en este sábado marca un paso importante en la batalla que sigue abierta, con el Team Mundial con ventaja pero sin garantizar aún la victoria final en esta edición de la Laver Cup 2025.

Estos últimos resultados dejan claro que la competencia está más viva que nunca y promete un domingo apasionante para cerrar el evento con máxima intensidad y espectáculo.