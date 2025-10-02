Servicios

Anuncian jornada veterinaria integral en dos ubicaciones de Caracas (+Detalles)

La información fue difundida mediante las redes sociales de @MisiónNevadoOficial

Por

Meridiano

Jueves, 02 de octubre de 2025 a las 12:45 pm
Anuncian jornada veterinaria integral en dos ubicaciones de Caracas (+Detalles)
Foto: Referencial / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Misión Nevado llevará a cabo una jornada veterinaria integral el próximo sábado 4 de octubre en Caracas, en el marco del Día Mundial de los Animales. En este sentido, los interesados podrán optar por variedad de servicios gratuitos incluyendo: consulta, desparasitación, vacunación antirrábica, corte de uñas y limpieza de oídos.

NOTAS RELACIONADAS

¿Cómo participar?

Los dueños de mascotas podrán asistir a dos ubicaciones en la Ciudad Capital ya sea en el Parque Los Caobos o en el Parque Sucre. La misión animalista implementada por el Gobierno Nacional está enfocada en brindar orientación y cuidados a los peludos, fomentando la prevención y erradicación de enfermedades

Para participar no es necesario realizar una inscripción o registro previo. Los detalles son difundidos mediante las redes sociales de @MisiónNevadoOficial.

“Hemos organizado un montón de actividades geniales para ti y toda tu familia”, reza la convocatoria de la publicación.

¡Atención!

  • Los participantes deberán presentarse desde tempranas horas de la mañana, para garantizar su cupo en la actividad. 

  • El personal autorizado de la Misión Nevado solicitará datos básicos para completar el registro. 

  • Debe recoger los excrementos de sus animales para mantener la higiene y limpieza en las ubicaciones. 

  • También, es fundamental mantener la paciencia y compostura durante su estadía en el lugar. 

  • Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos gubernamentales para propiciar el bienestar de los animales. 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada La vinotinto
Jueves 02 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios