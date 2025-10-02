Anuncian jornada veterinaria integral en dos ubicaciones de Caracas (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Misión Nevado llevará a cabo una jornada veterinaria integral el próximo sábado 4 de octubre en Caracas, en el marco del Día Mundial de los Animales. En este sentido, los interesados podrán optar por variedad de servicios gratuitos incluyendo: consulta, desparasitación, vacunación antirrábica, corte de uñas y limpieza de oídos.

¿Cómo participar?

Los dueños de mascotas podrán asistir a dos ubicaciones en la Ciudad Capital ya sea en el Parque Los Caobos o en el Parque Sucre. La misión animalista implementada por el Gobierno Nacional está enfocada en brindar orientación y cuidados a los peludos, fomentando la prevención y erradicación de enfermedades

Para participar no es necesario realizar una inscripción o registro previo. Los detalles son difundidos mediante las redes sociales de @MisiónNevadoOficial.

“Hemos organizado un montón de actividades geniales para ti y toda tu familia”, reza la convocatoria de la publicación.

