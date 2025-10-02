Anuncian jornada veterinaria integral en dos ubicaciones de Caracas (+Detalles)

Misión Nevado llevará a cabo una jornada veterinaria integral el próximo sábado 4 de octubre en Caracas, en el marco del Día Mundial de los Animales. En este sentido, los interesados podrán optar por variedad de servicios gratuitos incluyendo: consulta, desparasitación, vacunación antirrábica, corte de uñas y limpieza de oídos.
¿Cómo participar?
Los dueños de mascotas podrán asistir a dos ubicaciones en la Ciudad Capital ya sea en el Parque Los Caobos o en el Parque Sucre. La misión animalista implementada por el Gobierno Nacional está enfocada en brindar orientación y cuidados a los peludos, fomentando la prevención y erradicación de enfermedades
Para participar no es necesario realizar una inscripción o registro previo. Los detalles son difundidos mediante las redes sociales de @MisiónNevadoOficial.
“Hemos organizado un montón de actividades geniales para ti y toda tu familia”, reza la convocatoria de la publicación.
¡Atención!
Los participantes deberán presentarse desde tempranas horas de la mañana, para garantizar su cupo en la actividad.
El personal autorizado de la Misión Nevado solicitará datos básicos para completar el registro.
Debe recoger los excrementos de sus animales para mantener la higiene y limpieza en las ubicaciones.
También, es fundamental mantener la paciencia y compostura durante su estadía en el lugar.
Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos gubernamentales para propiciar el bienestar de los animales.