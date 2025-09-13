¿Decisión tomada? Cambio drástico en el calendario para la próxima temporada

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol mundial está a punto de experimentar un cambio significativo en su calendario. Según el diario Sport, los máximos organismos del fútbol han tomado una decisión radical que busca aliviar la carga de partidos y las constantes quejas de entrenadores y jugadores.

A partir de la próxima temporada, se eliminará una fecha FIFA del calendario anual, y los parones de selecciones de septiembre y octubre se fusionarán en uno solo, que se extenderá por tres semanas.

Esta medida, que aún debe ser ratificada oficialmente por la FIFA, es vista como un intento de conciliar las demandas del fútbol de clubes y el de selecciones.

Durante años, técnicos de élite como Pep Guardiola, Carlo Ancelotti o Hansi Flick han manifestado su descontento con la interrupción constante de las ligas y el riesgo de lesiones que conllevan los viajes y los partidos internacionales en pleno desarrollo de la temporada.

¿Qué implica este cambio?

La fusión de los dos parones de selecciones en una única ventana de tres semanas tendrá varias consecuencias importantes:

Menos interrupciones ligueras Más tiempo de descanso o preparación Calendario menos congestionado

La decisión de la FIFA es un claro reconocimiento a las críticas recibidas. El apretado calendario, con ligas nacionales, copas, competiciones europeas y partidos de selecciones, ha llevado al límite a los futbolistas de élite.

La reducción de un parón de selecciones es un paso en la dirección correcta para proteger la salud de los jugadores y garantizar un mejor espectáculo para los aficionados.