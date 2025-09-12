La  Selección Nacional de Fútbol buscará iniciar el proceso rumbo al Mundial de 2030

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol venezolano vive un momento prácticamente de luto, luego de que el pasado 9 de septiembre, La Vinotinto caiga 6-3 ante Colombia en el Estadio Monumental de Maturín, provocándose una dolorosa eliminación del Mundial 2026.

Pero, pese a lo categórico y trágico del resultado final, no todo está terminando para la Selección Nacional, que, con todavía muchos años por delante, tiene que empezar a escribir su camino rumbo al Mundial de 2030, que se jugará, en parte, dentro de Sudamérica.

La Vinotinto tendrá tres amistosos antes de fin de año

El primer compromiso se jugará en Miami, donde Venezuela se medirá a Argentina el 10 de octubre. Mientras que un mes después, en Fort Lauderdale, se medirán a Canadá, en una reedición de los Cuartos de Final de la Copa América.

Pero, en medio de esos dos compromisos, este 12 de septiembre se oficializó que La Vinotinto se enfrentará también a Nigeria, con fecha para el 14 de noviembre en Houston.

Así lo comentó Mario Sánchez en una publicación hecha en su cuenta personal de X, donde también comunicó que resta por conocer a otro rival en la doble fecha FIFA de octubre.

Preparar el camino para el Mundial 2030

Unos encuentros que quizás pudieron haber tenido otra connotación de haberse conseguido el pasajeal repechaje mundialista, pues servirían para preparar dicha instancia.

Ahora su función será la de probar con nuevos jugadores y también para adelantar el proceso del nuevo cuerpo técnico, en caso de que sea anunciado previo al desarrollo de estos compromisos.