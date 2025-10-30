Juan Carlos García regresa a las pantallas

Suscríbete a nuestros canales

Juan Carlos García ha anunciado en redes sociales que regresa a las pantallas con una producción única y cargada de sentimiento que lleva por nombre “Moisés, Séfora y los 10 Mandamientos”. El artista ha posteado todo lo que han sido los días de grabación, caracterización y compartiendo con sus compañeros.

Juan Carlos de nuevo en pantalla

En las imágenes el venezolano aparece muy sonriente y derrochando talento en la producción, que tiene detrás de cámara a su compatriota y colega en la actuación, Ricardo Álamo.

Ambos se han fotografiado y García agradeció por estar en un proyecto juntos.

“Increíble comienzo de un hermoso trabajo llamado “Moisés, Séfora y los 10 Mandamientos”. Gracias a mi brother querido y director Ricardo Álamo, vamos por más”, dijo en Instagram.

Aunque no se conoce cuándo la producción estará disponible, Juan Carlos ha extendido palabras de agradecimiento al equipo de maquillaje, vestuario, sonido, cámaras y todos en general por el cariño.

Carlos Mesber, es uno de los compañeros del criollo en la serie.

Venezolanos triunfando

Desde hace tiempo Ricardo Álamo se encuentra realizando producciones en Estados Unidos, demostrando su gran talento como productor y director.

“Serie Vertical, María, Madre De Dios”, es otra de su producción que realizó con una temática bíblica de amor en formato vertical, en español y con la ayuda de VIP2000Tv.

“Con una emoción muy grande les comparto el trailer de nuestra Serie Vertical, María, Madre De Dios. Me siento tan feliz de regresar al ruedo. Gracias a todos los que han estado pendiente de lo que he estado haciendo”, escribió.