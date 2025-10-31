Estos son los Juegos para hoy en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Es viernes y en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional lo saben, por esa razón, la jornada de este 31 de octubre luce bastante prometedora, motivado a que todas las novenas quieren cerrar el mes de octubre con el pie derecho.

Todas las organizaciones verán acción nuevamente, después de una día jueves donde se efectuaron tres compromisos, en lugar de cuatro porque dos equipos estaban de descanso.

Juegos para hoy en la LVBP:

- Caribes de Anzoátegui (Luis Dé Ávila) vs Águilas del Zulia (José Dávila) 7:00pm en el estadio Luis Aparicio El Grande

- Tigres de Aragua (Nick Struck) vs Tiburones de La Guaira (por definir) 7:00pm en el estadio Jorge Luis García Carneiro

- Cardenales de Lara (Máximo Castillo) vs Leones del Caracas (Mikell Manzano) 7:00pm en el estadio Monumental Simón Bolívar

- Navegantes del Magallanes (por definir) vs Bravos de Margarita (Osmer Morales) 7:00pm.