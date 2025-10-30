Acusan a cantante venezolano de propinarle una golpiza a su exesposa

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el nombre del cantante venezolano Roberto González mejor conocido como ‘El príncipe de la guaracha’ ha sonado con insistencia y no precisamente por su música, sino por un grave problema con su expareja, Sofía Ponte García.

Fue a través de las redes sociales que se destapó el conflicto que actualmente atraviesa el artista con Ponte, quien es la madre de sus hijos. No obstante, González afirma que, él es inocente de todo lo que se le acusa.

La presunta golpiza del cantante a Sofía

El medio de comunicación Última Hora VE, compartió unas imágenes de Sofía en la que aparece gravemente golpeada, acusando a Roberto de haber sido el responsable de sus lesiones.

En la misma publicación, también aparece una denuncia impuesta por Ponte García, acusando a su exmarido de agredirla, por lo que, ante la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre, solicitó una orden de alejamiento.

Una fotografía muestra un informe médico que le habrían realizado a la supuesta víctima de 48 años en Maracaibo, estado Zulia: “Tras presentar conflicto familiar con su esposo y arrollamiento con automóvil, acude presentado dolor corporal generalizado”.

Roberto González se defiende

El cantante no tardó en saltar en su defensa, insinuando que, el problema de Sofía es por celos, pues, él ya tiene otra pareja. Además, aclaró que, tiene más de 6 meses que no vive con ella.

“La señora no tiene ningún daño en su cuerpo, lo tiene en la cabeza. Un amigo me dijo: ‘papi si ella es feliz con un novio no te va a jod$# la vida’. Pero quién se enamora de una co$# así”, escribió en sus historias de Instagram.

Entre tanto, puntualizó que sus declaraciones las dará en compañía de sus abogados y adelantó que: “Las fotos publicadas en las redes sociales recientemente son viejas producto de una caída que ella (Sofía) tuvo en un ataque de celos”.