La Vinotinto escaló posiciones en el ranking FIFA y cerrará el año en esta casilla

El 2025 ha sido duro para la Vinotinto, después del principal muro de lamentaciones en el que terminó el proceso mundialista a 2026, sin clasificación a esa Copa del Mund y muy cerca de seguir peleando en el repechaje.

Lo cierto es que, pese a todos los reveses, una buena noticia llegó a los predios del combinado nacional con el cierre del último ranking FIFA del año, en el que escaló algunas posiciones con relación a la actualización más recientes.

Los criollos finalizarán este 2025 en la casilla 48 en el listado FIFA con 1465.22, configurando un ascenso de dos posiciones ante el antiguo puntaje de 1463.27.

La Vinotinto cerro con sensaciones de mucho trabajo por delante

La eliminación de las opciones al Mundial 2026 fue un auténtico golpe a la ilusión de todo un país, que soñaba con acceder por primera vez a una cita mundialista, tal como otras selecciones como Haití o Curazao lo están viviendo.

De hecho, actualmente el banquillo venezolano no tiene oficialidad en cuanto a su dueño y viene de encarar las dos últimas fechas FIFA con técnicos interinos, primero Oswaldo Vizcarrondo y luego Fernando Aristeguieta, que había sido asistente previamente.

En ese balance, Venezuela salió derrotada ante Argentina (1-0) con Vizcarrondo al frente de ese partido, mientras que en el mando del 'Colorado' se registró una victoria ante Australia (1-0) y un revés con Canadá (0-2).

Finalmente, en esos compromisos de la Vinotinto lo que sí se vio fue un estilo de juego muy opuesto al que se puso en práctica en la gestión de Fernando 'Bocha' Batista, pasando de un modelo muy defensivo a una idea que busca prevalecer en la tenencia de la pelota.