Movistar+ genera millones por los derechos de la Champions League

Movistar+ ha protagonizado un movimiento estratégico monumental en el mercado audiovisual al asegurarse los derechos de emisión de la UEFA Champions League.

Este acuerdo garantiza la permanencia de la máxima competición europea en su parrilla y consolida la posición dominante de la operadora en el mercado de contenidos deportivos de élite.

Una inversión millonaria

La operadora ha llegado a un acuerdo con la UEFA para retener los derechos de emisión por un extenso periodo que se extiende hasta el año 2031. Dicha renovación representa un desembolso histórico y un claro compromiso con el fútbol de primer nivel.

Vigencia del contrato: Hasta la temporada 2030/2031.

Costo total: La cifra acordada asciende a 1.464 millones de euros .

Costo por temporada: Movistar+ desembolsará 366 millones de euros por cada temporada.

Este monto refleja la intensa puja por los derechos deportivos. El contrato ofrece un incremento significativo respecto al acuerdo anterior, valorado en aproximadamente un 14% más, demostrando la creciente cotización de la "Orejona" tras el aumento de partidos y el nuevo formato de la competición.

Asegura la "Orejona"

La Champions League es considerada la "joya de la corona" de los derechos televisivos, un contenido que actúa como un imán para atraer y, crucialmente, retener suscriptores.

Al asegurarse los derechos hasta 2031, Movistar+ garantiza un flujo constante de clientes que buscan disfrutar de los partidos del Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y otros gigantes europeos.

El acuerdo incluye no solo la Champions, sino también la UEFA Europa League y la UEFA Conference League, cubriendo así todo el ecosistema de competiciones de clubes europeas.