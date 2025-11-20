Leyenda de Inglaterra explota y defiende a Bellingham: "no están preparados para una superestrella negra"

Suscríbete a nuestros canales

La leyenda del Arsenal y de la selección inglesa, Ian Wright, generó una fuerte polémica con sus recientes declaraciones sobre la estrella del Real Madrid, Jude Bellingham.

Afirmó que el joven mediocampista podría ser víctima de un trato injusto por parte de algunos sectores de los medios de comunicación y aficionados en Inglaterra debido a su raza y su autoconfianza.

Superestrella "demasiado atrevida"

Ian Wright expresó una profunda preocupación por la percepción que se tiene de Bellingham. En sus comentarios, explicó que el nivel de talento y la seguridad que proyecta el mediocampista lo hacen incontrolable para ciertos narrativas mediáticas.

"Estoy preocupado por Jude simplemente porque es alguien a quien los medios no pueden controlar. Está mostrando a la gente: aquí estoy, soy negro, estoy orgulloso, estoy listo. No pueden tocarlo. Sale ahí fuera, rinde y hace lo que hace", expresó.

Wright explota

El punto más álgido de las declaraciones de Ian Wright fue su cuestionamiento directo sobre la capacidad de Inglaterra para abrazar plenamente a una figura de la talla de Jude Bellingham en el contexto social actual.

"No creo que Inglaterra esté preparada para una superestrella negra. Es demasiado atrevido para esa gente. Alguien como Jude, por alguna razón, asusta a esta gente por su capacidad e inspiración que puede dar", dijo en el canal de YouTube 'The Overlap'.

El campeón de la Premier League (1998) con el Arsenal, al hacer estas afirmaciones, pone el foco en que el brillo y el éxito innegable del ex jugador del Borussia Dortmund no lo eximirán necesariamente de un escrutinio teñido de prejuicios.