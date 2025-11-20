El Barcelona recibe buenas noticias en el regreso del parón de selecciones

Suscríbete a nuestros canales

El parón de selecciones de noviembre ha traído la mejor noticia posible al FC Barcelona y a su entrenador, Hansi Flick.

Por primera vez en lo que va de la temporada, el técnico alemán podrá contar con la práctica totalidad de su plantilla disponible, justo a tiempo para afrontar un duelo fundamental de la UEFA Champions League contra el Chelsea.

La enfermería, que había estado abarrotada, se ha vaciado de golpe, infundiendo un optimismo renovado en el club catalán.

Las estrellas que vuelven

La lista de recuperados es extensa e incluye a varios de los futbolistas más talentosos y desequilibrantes del equipo. El regreso de estas figuras ofrece al cuerpo técnico una profundidad de banquillo y unas opciones tácticas que no había tenido hasta ahora:

Joan García

Pedri

Raphinha

Lamine Yamal

Marc Casadó

Dichos futbolistas son esenciales en el esquema ofensivo de Hansi Flick y su presencia es fundamental para superar la dura prueba ante el Chelsea en Stamford Bridge.

Únicas ausencias

Ahora bien. a pesar de esta oleada de buenas noticias, el Barcelona mantiene dos bajas sensibles, aunque ya conocidas por su gravedad:

Gavi (Artroscopia)

Marc-André ter Stegen (Problemas de espalda)

No obstante, tener a la mayoría de sus figuras ofensivas y creativas de vuelta en la dinámica de grupo es un escenario casi inédito para Flick en lo que va de temporada.

Concentración en el Chelsea

La noticia llega en el momento perfecto. El partido en la UEFA Champions League es crucial para las aspiraciones azulgranas en la competición. Recuperar a cinco jugadores, incluyendo tres de sus principales armas de ataque, le permite a Flick planificar el encuentro con mucha más ambición y confianza.

Con casi todo el arsenal a su disposición, el FC Barcelona espera dar un golpe de autoridad en Europa y demostrar que, con sus estrellas sanas, es un contendiente serio al título.