Víctor Font: El hombre que le mete miedo a Joan Laporta en el Barcelona

El movimiento 'Nosaltres' ('Nosotros'), la plataforma "transversal" de socios del FC Barcelona liderada por el excandidato a la presidencia, Víctor Font, se presentó este lunes en un acto multitudinario. Los promotores de la iniciativa se posicionaron como la principal alternativa al "personalismo" del actual presidente, Joan Laporta, de cara a los comicios de 2026.

La presentación se concibió como un mitin electoral, con un escenario circular rodeado de asistentes, entre ellos el exentrenador y exjugador del primer equipo, Xavi Hernández, y apoyado por cuatro pantallas gigantes.