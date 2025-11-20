Toni Kroos le manda un duro mensaje a Vinícius: "Ya es suficiente"

Suscríbete a nuestros canales

Toni Kroos, el veterano mediocampista alemán y leyenda del Real Madrid, ha ofrecido una visión reveladora sobre la gestión emocional de su excompañero, Vinícius Jr.

A pesar de ser reconocido universalmente como uno de los futbolistas más talentosos y determinantes de la actualidad, el brasileño a menudo se ve envuelto en situaciones de tensión, lidiando con provocaciones de rivales y aficiones que lo sacan de su concentración.

La leyenda alemana, desde su experiencia, confesó que su papel dentro del equipo incluía intentar ayudar al joven atacante a canalizar su energía y evitar caer en esas trampas.

"Ya es suficiente"

Explicó que el comportamiento explosivo de Vinícius, aunque comprensible por la constante presión que recibe, terminaba afectando a todo el club. El deseo de Toni Kroos era proteger a su compañero y al equipo de distracciones innecesarias.

"Solía decirle que ya es suficiente, porque uno tiene la sensación de que de alguna manera, por su forma de ser todo el equipo termina siendo perjudicado", reveló.

El ex mediocampista sentía que las reacciones del "7" merengue a las provocaciones creaban un ambiente hostil que iba más allá del jugador individual, y que el equipo entero pagaba las consecuencias de esa dinámica.

Intentó calmar los ánimos de Vini

Asimismo detalló la naturaleza de los roces que Vinícius generaba y por qué intervenía directamente en el césped. El brasileño a menudo es el blanco de duras entradas, insultos racistas y cánticos, pero su respuesta, a veces excesiva, se convertía en un problema para el Real Madrid.

"Es entendible que a veces se vuelva molesto, ya sea para los oponentes, el árbitro o la afición rival. Tú como equipo de alguna manera tienes la sensación de: 'Vale, por todo esto, ahora va en contra de todo el equipo'. Por eso muchas veces intenté calmarle en el césped, para que no se desconcentre del juego".

El consejo final del campeón del mundo en 2014, que resume toda su intención, es un recordatorio de la inmensa calidad del extremo brasileño:

"Le dije muchas veces: 'eres tan bueno que no necesitas esto'".

Para un jugador tan determinante como Vinícius Jr., la madurez para ignorar el ruido exterior es el último paso para consolidarse como una leyenda del deporte.