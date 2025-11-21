Manchester United vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

Manchester United recibe el próximo lunes 24 de noviembre a Everton por la fecha 12 de la Premier League, a partir de las 16:00 horas en el estadio Old Trafford.

Así llegan Manchester United y Everton

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

En la jornada previa, Manchester United igualó 2-2 el juego ante Tottenham. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate, en los que le han convertido 7 goles y marcó 12 tantos en el rival.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Fulham. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 7 en su arco.

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 4 triunfos y 1 partido igualado ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminaron igualando en 2.

El local está en el séptimo puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (4 PG - 3 PE - 4 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Tony Harrington.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 26 11 8 2 1 15 2 Manchester City 22 11 7 1 3 15 3 Chelsea 20 11 6 2 3 10 7 Manchester United 18 11 5 3 3 1 13 Everton 15 11 4 3 4 -1

Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 13: vs Crystal Palace: 30 de noviembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs West Ham United: 4 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Wolverhampton: 8 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Bournemouth: 15 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Aston Villa: 21 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 13: vs Newcastle United: 29 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Bournemouth: 2 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Nottingham Forest: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Chelsea: 13 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Arsenal: 21 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Horario Manchester United y Everton, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

