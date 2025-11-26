La máquina de hacer dinero: Marketing y el nuevo Bernabéu impulsan la cifra récord del Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid, ratificando su estatus como el club de fútbol más valioso del mundo, proyectó ingresos récord de 1.250 millones de euros (aproximadamente $1.440 millones) para la temporada 2025-26 en su junta anual de accionistas. Esta cifra histórica se sustenta en una estrategia financiera agresiva, centrada en la explotación comercial de su nueva casa.

El Nuevo Bernabéu: El Motor del Crecimiento

La temporada 2025-26 marcará el primer año completo de operaciones del renovado Santiago Bernabéu, valorado en $1.600 millones, y es la palanca principal del crecimiento.

El club proyecta que los ingresos directos por el estadio aumentarán un 23%, alcanzando los $463 millones. Este incremento se desglosa en varias áreas clave:

El negocio de museo, tours y experiencias (RM Experiences) espera un crecimiento del 31% .

Los ingresos por asientos VIP se proyectan con una subida del 13%.

Este nuevo potencial de ingresos ya ha quedado demostrado: el Bernabéu albergó recientemente el primer partido de la NFL en España, abriendo la puerta a futuros ingresos por eventos no futbolísticos.

Dominio Comercial: Marketing y Patrocinios

La fuente de ingresos más grande del club sigue siendo el marketing y los patrocinios, que proyectan un aumento del 7% hasta los $621 millones. Esta cifra consolida el dominio comercial global del Madrid.

Incluso la previsión de ingresos para el equipo femenino del Real Madrid está fuertemente ligada a esta área: se proyectan $14,2 millones en ingresos, de los cuales el 83% proviene de marketing y patrocinios.

Fluctuaciones en Otras Fuentes

Mientras que los ingresos por retransmisiones se mantendrán prácticamente estables en $189 millones, otras fuentes muestran cambios significativos:

Partidos Internacionales y Amistosos: Estos ingresos disminuirán un fuerte 34% (hasta $163 millones). Esta bajada se debe a la cancelación de la gira de pretemporada 2025-26 y a ajustes contables relacionados con el Mundial de Clubes.

Balance Financiero

El resultado de este ambicioso plan es una proyección de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de $317 millones.

Aunque el beneficio neto estimado es de $11,6 millones, el club recordó que ya generó mil millones de dólares en ingresos por primera vez durante la temporada 2023-24, un umbral alcanzado únicamente por los Dallas Cowboys, Los Angeles Dodgers y el FC Barcelona.

Valoración

En cuanto a la valoración, el presidente Florentino Pérez afirmó que el club vale más de €10.000 millones ($11.500 millones), cifra que supera con creces la estimación de Sportico ($6.530 millones en mayo). Esta percepción de valor está respaldada por la reciente actividad del mercado, como la compra del control mayoritario del Atlético de Madrid, valorada en €2.200 millones.