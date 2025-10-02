¿Qué pasará con el Seguro Social si el Gobierno de EEUU cierra en octubre?

Suscríbete a nuestros canales

La incertidumbre sobre un posible cierre del Gobierno de Estados Unidos en octubre ha generado preocupación en torno a la Administración del Seguro Social (SSA) y sus pagos. Con la fecha límite acercándose, muchos se preguntan cómo podría afectar esto a las jubilaciones y otros beneficios.

Si el Congreso no aprueba el presupuesto antes de que finalice septiembre, el país podría experimentar un cierre parcial del Gobierno a partir del 1 de octubre. En un intento por evitar esta situación, el presidente Donald Trump se reunió con congresistas demócratas, pero no lograron llegar a un acuerdo. Esto ha dejado a muchos en la comunidad del Seguro Social inquietos sobre el futuro de sus pagos.

A pesar de la posibilidad de un cierre, los pagos del Seguro Social, que incluyen jubilaciones, beneficios por discapacidad y el programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), no se detendrán. Estos fondos son parte del gasto obligatorio, establecido por ley, y no dependen de la aprobación presupuestaria anual.

Posibles retrasos en otros procesos

Aunque los pagos seguirán fluyendo, el shutdown podría tener efectos adversos en otros aspectos de la SSA. Los siguientes servicios podrían verse afectados:

• Procesamiento de nuevas solicitudes.

• Renovaciones o recertificaciones de beneficios.

• Evaluaciones médicas para discapacidad.

• Cálculos de pensiones para familias de empleados federales fallecidos.

Es importante señalar que, a partir del 30 de septiembre, no se emitirán más cheques físicos; todos los pagos serán electrónicos, ya sea mediante depósito directo o una tarjeta especial emitida por la SSA.

Impacto en jubilaciones y nuevas solicitudes

Las jubilaciones actuales continuarán pagándose sin interrupciones. Sin embargo, aquellos que deseen iniciar nuevos trámites o estén en proceso de obtener beneficios enfrentarán complicaciones. Las demoras pueden ser causadas por:

• Reducción de personal.

• Acumulación de expedientes sin resolver.

En caso de un shutdown prolongado, quienes soliciten pagos de jubilaciones o beneficios por discapacidad podrían experimentar:

• Retrasos en la revisión de documentos.

• Mayor tiempo de espera para apelaciones.

• Pausas en trámites que requieren verificación manual.

Agencias y actividades afectadas por el cierre

Si se produce un cierre del Gobierno, cada agencia debe activar su plan de contingencia, lo que implica suspender parte del personal y frenar actividades consideradas "no esenciales". Algunas de las agencias más afectadas incluyen:

• Salud y Servicios Humanos (HHS): 41% del personal en furlough; limitaciones en la comunicación pública del CDC; restricciones en la admisión de nuevos pacientes en el NIH; pausas en revisiones de fármacos y dispositivos por parte de la FDA.

• Educación: La mayoría del personal licenciado; continúan los préstamos estudiantiles y las becas Pell.

• Parques Nacionales (NPS): Cierre de instalaciones y acceso limitado en áreas abiertas.

• Transporte (DOT): Detención de la contratación y entrenamiento de controladores aéreos, así como controles de seguridad.

• Smithsonian: Todos los museos y el Zoológico Nacional cerrarán al público.

• OMB: Advertencias sobre despidos permanentes en programas sin financiamiento alternativo.

La posibilidad de un cierre del Gobierno en octubre plantea serias dudas sobre el futuro de la Administración del Seguro Social y sus operaciones. Mientras que los pagos actuales no se verán interrumpidos, los nuevos solicitantes y aquellos en proceso de obtención de beneficios podrían enfrentar retrasos significativos.