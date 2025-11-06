Rumbo al Clásico Mundial: La Novena Mexicana Jugará vs. Los Angeles Dodgers

Suscríbete a nuestros canales

La Selección Mexicana de Beisbol, que participará en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 (WBC), ha confirmado dos importantes juegos de preparación en Estados Unidos antes de su debut en el torneo.

Así lo dio a conocer la Federación Mexicana de Beisbol (FEMEBE) a través de un comunicado, anunciando un compromiso de alto nivel ante los Angeles Dodgers, actuales (o recientes) campeones de las Grandes Ligas (MLB) y una de las franquicias más poderosas.

Dos Duelos de Preparación en Arizona

La novena dirigida por Benjamín Gil (un dato importante a añadir) sostendrá dos encuentros de exhibición contra equipos de la MLB en Arizona, donde se llevan a cabo los campos de entrenamiento de primavera (Spring Training).

El primer enfrentamiento será ante los Arizona Diamondbacks en el Salt River Fields el 3 de marzo de 2026.

Un día después, el 4 de marzo, la Selección Azteca se medirá a los Angeles Dodgers en el Camelback Ranch de Arizona.

Es importante señalar que los equipos de la MLB, incluyendo los Dodgers, podrían contar con varias ausencias debido a que sus estrellas internacionales ya se habrán incorporado a sus respectivas selecciones para el Clásico Mundial. No obstante, estos juegos servirán como una prueba de fuego y un fogueo esencial para definir el roster final y la rotación de pitcheo del equipo mexicano.

El Grupo de México y su Calendario

La Selección Mexicana está ubicada en el Grupo B del Clásico Mundial, considerado uno de los más competitivos. Sus rivales son: Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Brasil.

La actividad del Grupo B se llevará a cabo del 6 al 11 de marzo en Houston, Texas, en el Daikin Park (anterior Minute Maid Park) casa de los Houston Astros.