Presidenta de México fue manoseada en plena vía pública

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum sufrió acoso sexual por parte de un hombre en la vía pública mientras caminaba cerca de su residencia en Palacio Nacional, el pasado martes 04 de noviembre.

Mientras la mandataria saludaba a sus allegados y las personas presentes, un hombre se acercó para besarla y manosearla sin su consentimiento, el caballero inmediatamente fue interceptado por personal de seguridad, quienes lo alejaron de la Presidenta.

El hecho quedó captado en cámara generando gran indignación en la población femenina del país azteca, ya que puso el debate sobre la mesa sobre la inseguridad que viven las mujeres en México.

Comentarios como: “Si eso sucede en el día a una autoridad del país qué quedara para nosotras”, se hicieron sentir en redes sociales.

Hombre que acosó a Claudia Sheinbaum es privado de libertad

Uriel Rivera Martínez, así fue identificado el hombre que manoseó a la Presidenta de México. Según Sheinbaum, este también acosó a otras mujeres durante la misma actividad. “Entonces, está detenido”, apuntó.

Tras el incidente la máxima autoridad del país acudió para interponer una denuncia penal en un juzgado de la Ciudad de México.

“Mi reflexión fue que, si no presento denuncia, ¿en qué condición se quedan las mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con las jóvenes del país? Resulta que esta persona después estuvo acosando a otras mujeres en esa calle, y está detenido”, señaló Claudia Sheinbaum.