Alejandra Guzmán publica impresionante fotografía de su operación

Hace unas semanas se conoció que, la cantante mexicana Alejandra Guzmán, fue operada de emergencia, aunque en ese momento no hubo mayores detalles. Ahora, la propia artista compartió una imagen de lo que fue su intervención.

En Instagram, Guzmán posteó una radiografía de su columna vertebral y cadera que evidencia parte del trabajo quirúrgico al que fue sometida recientemente y, no dejó de sorprender a sus seguidores que no dimensionaban la gravedad del asunto.

La cirugía de Alejandra Guzmán

En la publicación sólo acompañó la imagen con el texto: “abrazo biomecánico”, frase que muchos interpretaron como una metáfora de agradecimiento al cuerpo por resistir tantas intervenciones y por recordar que, para mantenerse de pie, la estructura también necesita apoyo.

Según informaron medios mexicanos, la intérprete de “Mi peor error” ingresó a quirófano en una operación de emergencia en su columna vertebral. La intervención se habría realizado debido a una hernia discal severa y otros daños crónicos que ya estaban muy avanzados.

Además, la radiografía deja ver que la cantante tiene implantes metálicos como: tornillos y prótesis de titanio, en su cadera y zona lumbar. Esto confirma que el problema de salud no es nuevo, sino el resultado de años de tratamientos, intervenciones y desgaste.

Antecedentes clínicos de Alejandra

El episodio quirúrgico de Guzmán no surge de la nada. En 2009 se informó que había sufrido complicaciones graves tras inyecciones con biopolímeros que causaron necrosis en tejidos y derivaron en múltiples cirugías para reconstrucción de cadera.

Por si fuera poco, el 27 de septiembre de 2022, durante una presentación en Washington, tuvo una caída que le provocó la dislocación de la cadera, lo que aceleró su desgaste y complicó aún más su salud ósea y lumbar.

Ahora, esta nueva cirugía pareciera ser el resultado lógico de una acumulación de daños, entre ellos: hernias discales, prótesis e implantes metálicos.

Los reportes señalan que la operación de columna salió bien y la cantante está en fase de recuperación, aunque ni su equipo ni su familia han ofrecido un comunicado médico detallado al respecto.