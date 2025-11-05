Roberto Carlos es buscado por la justicia tras asesinar a tres personas

Suscríbete a nuestros canales

En el fraccionamiento Valle Real, municipio de Acolman del Estado de México, una aparente disputa vecinal escaló hasta dejar tres personas muertas y una más herida. El presunto autor es Roberto Carlos, conocido en redes sociales como ‘El Custodio’.

El creador de contenido dedicado a temas de seguridad privada, está siendo acusado de homicidio calificado y, está siendo buscado por las autoridades, quienes ya integraron una carpeta de investigación por el grave delito.

El brutal ataque de Roberto Carlos

Según los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando, tras una discusión vecinal, el youtuber habría disparado contra varios sujetos a quienes calificó como “invasores” de su vivienda.

Minutos después del suceso, el también conocido como ‘El Custodio’ hizo una transmisión desde su canal, donde sostuvo que actuó por legítima defensa. En su mensaje dijo que los atacantes “amenazaban con matarme e invadir mi casa” y que no le quedó otro camino más que actuar.

Sin embargo, vecinos y testigos cuestionan esa versión. Algunos videos obtenidos muestran que no hubo invasión detectada al inmueble del mexicano, y que los disparos comenzaron a ser efectuados desde el interior hacia la calle, lo cual contradice la narrativa de defensa.

Muchos aseguraron que ya habían reportado intimidaciones y disparos por parte del influencer, sin que antes se tomaran medidas contundentes. Uno declaró que la víctima habría sido su cuñada, “la alertó varias veces sobre amenazas”, pero no se logró avanzar legalmente.

¿Quién es 'El Custodio'?

Roberto Carlos se había dado a conocer por su canal de YouTube, donde publicaba contenidos sobre seguridad, defensa personal y “verdades ocultas” sobre empresas de vigilancia privada.

Contaba con algunos miles de suscriptores y se promocionaba como experto en “seguridad ciudadana”.

Su rostro ahora está asociado a un caso de violencia extrema, lo cual genera preguntas sobre la responsabilidad de creadores de contenido que promueven una imagen de poder, armas o autoprotección.

La autoridad correspondiente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ya tiene asegurado el inmueble del sospechoso y busca localizar al individuo que tras los hechos huyó. Se analiza si hubo premeditación y si la llamada “invasión” era real.