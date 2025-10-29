Arrestan a youtuber por posesión y distribución de pornografía infantil

Suscríbete a nuestros canales

El mundo digital quedó paralizado cuando se dio a conocer que Michael David Booth, de 39 años, mejor conocido como Mr. Crafty Pants en la plataforma YouTube, fue arrestado en su hogar en Norton Commons, Kentucky (EE.UU.).

El creador de contenido está acusado de tener en su poder y distribuir de imágenes de abuso sexual infantil, desmontando por completo su imagen de “persona amigable” que reflejaba en redes sociales.

Acusaciones contra el youtuber

Booth había conseguido casi 600.000 suscriptores gracias a vídeos de manualidades y “haz-tú-mismo” para familias, lo que lo llevó a contar con una inmensa comunidad, sin embargo, su esfuerzo se destruyó por los cargos que hoy enfrenta.

La investigación sacó a la luz un perfil paralelo escalofriante y, según los informes, compartió al menos seis fotografías explícitas, tres de menores de 12 años y otras de adolescentes, a través de la app Kik entre el 4 y el 7 de agosto.

¿Cómo fue descubierto?

La trama comenzó cuando la plataforma Kik detectó cuentas que difundían contenido prohibido y reportó una actividad sospechosa. Las autoridades rastrearon la dirección IP hasta la residencia de Booth en Kentucky.

En el momento del arresto, se le imputó el delito de “posesión y distribución de material que representa una actuación sexual de menores”, una acusación que no sólo mancha su reputación digital sino que lo sitúa frente a graves cargos federales.

Durante la audiencia, fijaron una fianza de 150.000 dólares americanos y, de ser liberado, enfrentaría arresto domiciliario con prohibición de uso de internet como parte de las condiciones.

Los vecinos del barrio donde vivía Booth declararon sentirse traicionados y vulnerables. Laura Nash, una residente, confesó: “Es aterrador, como madre te hace dudar de que uno esté seguro en ningún lugar”.