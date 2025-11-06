Hernán Pérez consiguió esta cifra redonda de imparables en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Por la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) han pasado muchas leyendas y uno de los peloteros que va por ese camino, es el ex grandeliga Hernán Pérez, quien consiguió una nueva cifra redonda en su exitosa carrera.

Durante la jornada de este miércoles, Perez tuvo doble celebración, principalmente porque los Caribes de Anzoátegui superaron a los Cardenales de Lara 3 carreras por 2 y además, por seguir sumando registros personales importantes.

Hernán Pérez conecta su hit 400 de por vida:

En esta jornada, Hernán Pérez se fue de 5-2, con una rayita remolcadas, la cual terminó siendo la diferencia en ese desafío. Sin embargo, lo más resaltante, es que con ese par de incogibles, el derecho alcanzó los 400 hits de por vida en la LVBP, según el medio Sport Web Publicidad.

Sin duda alguna, eso es un gran logro, para cualquier pelotero en Venezuela y aún con 34 años, el utility espera seguir sumando más números llamativos, que lo ayuden a él y a su equipo.

Hernán Pérez pasa por otro año productivo:

Tal como lo ha hecho durante toda su trayectoria, Pérez pasa por otro buen año con el madero, en esta oportunidad con Caribes de Anzoátegui, a quienes ha ayudado enormemente.

Esto debido a que acumula 19 imparables, 17 empujadas (promedio de un remolque por juego), 11 anotadas, un bambinazo, dos dobles y un average de .306 en lo que va de torneo.