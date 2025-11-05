LVBP: Gabriel Arias y su doble faceta ofensiva con Tiburones

Suscríbete a nuestros canales

Previo a la jornada de este miércoles, los Tiburones de La Guaira tienen una seguidilla de tres victorias al hilo, algo que les ha permitido escalar hasta el cuarto puesto de la clasificación. Parte de ese gran momento recae en sus grandes bateadores, entre los que destaca Gabriel Arias.

Ni bien terminó la postemporada de la MLB para los Guardianes de Cleveland, el grandesligas venezolano no tardó en reportarse con los escualos, demostrando así su pasión y compromiso por jugar en el torneo venezolano. Justamente, ese gran ritmo con el que cerró su campaña en Grandes Ligas se ha trasladado a la LVBP.

Un "pero" en el buen momento ofensivo de Gabriel Arias

Si chequeamos los últimos 10 compromisos de Gabriel Arias con el conjunto litoralense, nos fijamos que en nueve ocasiones ha disparado al menos un hit. De hecho, su racha actual es de seis, de los cuales tres son juegos multi-hits.

Pero eso es apenas un pequeño resumen de su actual temporada en el torneo venezolano. Y es que de no ser por el magnífico presente de su compañero Jadher Areinamo, el oriundo de La Victoria seguramente estaría liderando varios apartados ofensivos de Tiburones de La Guaira.

Hasta el momento es colíder en triples; segundo en carreras anotadas, dobles y bases robadas; tercero en hits; y cuarto en carreras remolcadas. Con su promedio rozando los .300, sin duda se trata de uno de los mejores bateadores de la actualidad para el manager Gregorio Petit.

Entonces, si presenta muy buenos números ofensivos, ¿cuál es ese "pero" con Gabriel Arias? La respuesta: sus ponches. Aunque se trata de algo normal en el beisbol, lo cierto del caso es que la cifra que tiene a día de hoy lo convierten en el bateador que más veces ha visto ese tercer strike.

Por lo pronto, el rendimiento del infielder venezolano ha sido tan óptimo, ya sea con el madero o con el guante, que su presencia en el lineup de Tiburones lo mantienen como una figura indispensable.

Números de Gabriel Arias en la temporada 2025-2026 de la LVBP