LVBP: Jesús Vargas ya tendría fecha para su debut con Leones del Caracas

Los Leones del Caracas continúan sumando peloteros a su cueva. Y es que luego de las incorporaciones de figuras como Liván Soto, Lenyn Sosa y Anthony Vizcaya, ahora el turno pasa por Jesús Vargas, cuyo objetivo no es otro que reforzar la rotación por lo que resta de temporada de la LVBP.

Recordemos que el pitcheo del conjunto melenudo cuenta con una efectividad colectiva de 5.81 y suman un total de 92 carreras permitidas, ambas cifras como las segundas más altas del torneo venezolano. Pero por si eso fuera poco, los rivales le batean para .297 de promedio, el más alto del campeonato.

Vargas, a resolver los problemas de pitcheo de Leones

Según información que adelantó el periodista Carlos Valmore Rodríguez, los Leones del Caracas sumaron a su grupo de trabajo a Jesús Vargas durante este miércoles. Esto, sin dudas, son excelentes noticias para un equipo que trata de salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones.

Por lo pronto, se tiene previsto que el lanzador derecho tenga una sesión de bullpen este próximo viernes. Una vez termine de acondicionarse, el manager José Alguacil le estaría dando luz verde para debutar entre el martes 11, contra Cardenales de Lara, o el jueves 13, frente a Navegantes del Magallanes.

