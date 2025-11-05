LVBP: Jadher Areinamo: "Tiburones nunca se da por vencido"

Suscríbete a nuestros canales

Durante el pasado martes en la noche, los Tiburones de La Guaira conquistaron una importante victoria en el inicio de la cuarta semana de la ronda regular de la temporada 2025-2026 de la LVBP. Y es que al final vinieron de atrás para derrotar por 17 a 6 a los Tigres de Aragua en el Estadio Universitario, donde el bate de Jadher Areinamo estuvo letal de principio a fin.

El niño de la UD 17 se fue de 5-2 con par de cuadrangulares, siete carreras impulsadas y tres anotadas. De hecho, hay que resaltar que uno de esos enormes batazos fue con la casa llena, siendo ese el primer grand slam de su carrera como pelotero profesional.

"Son bendiciones. Dios es el que está presente en mi vida y el que hace que estos momentos se hagan realidad. Es primera vez que doy un grand slam en mi carrera profesional", señaló en una entrevista para el departamento de prensa de la organización litoralense.

Tiburones siguen apoyándose en Areinamo

Previo a la jornada de este miércoles, el nombre de Jadher Areinamo se encuentra en el primer lugar de tres apartados ofensivos del torneo venezolano: jonrones (6), carreras impulsadas (21) y carreras anotadas (16). A eso también hay que sumarle que es segundo en OPS (1.129) y tercero en hits (22).

Con solo 21 años de edad, el maracayero ya se ha convertido en toda una referencia ofensiva de los Tiburones de La Guaira en esta campaña. Gracias a eso, los escualos ya encadenan una seguidilla de tres triunfos al hilo.

"Era necesaria esa victoria. Este es un equipo que nunca se da por vencido. Salimos a jugar la pelota y gracias a Dios pudimos remontar el juego", comentó el infielder.

Ahora, los escualos enfrentarán este miércoles en la noche a las Águilas del Zulia en el Estadio Universitario, con la misión de extender su buen momento. Por lo pronto, el equipo cuenta con récord de 8 victorias y 8 derrotas, posicionándose en el cuarto lugar de la clasificación.

"Estamos muy unidos en el clubhouse. La química es muy buena. Esta semana es muy importante para nosotros. Hay que tratar de ganar lo más que podamos acá en el Universitario", finalizó.