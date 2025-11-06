LVBP: William Cuevas cumple de gran manera en su regreso con Tiburones de La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

Los Tiburones de La Guaira vieron cortada su racha de tres victorias al hilo en la noche de este miércoles, cuando cayeron en el Estadio Universitario con pizarra de 7 a 3 frente a las Águilas del Zulia. Sin embargo, el punto más positivo de todo fue el regreso a la organización de William Cuevas.

Casi diez años tuvieron que pasar para que el ahora experimentado lanzador se subiera a un montículo del torneo venezolano. A pesar de que su equipo no logró concretar la victoria, su desempeño terminó siendo sobresaliente. En total trabajó por espacio de cuatro entradas en las que toleró un hit y dos carreras sucias, con una base por bolas y cuatro ponches.

Un debut afilado para William Cuevas

William Cuevas retiró la primera entrada de las Águilas por la vía rápida, obligando a Alí Castillo, Simón Muzziotti y Ángelo Castellanos a batear rodados de out.

Si bien el segundo inning lo abrió con un boleto a Yonathan Perlaza, a los siguientes tres bateadores los dominó sin tantos sobresaltos, dos de ellos por la vía del ponche. Ya en el tercero continuó su faena, y dos de los tres rivales también los sacó con el tercer strike.

No obstante, en el cuarto episodio toleró su único indiscutible por medio del bate de Muzziotti. Acto seguido, la defensa de Tiburones no estuvo nada precisa y cometió par de errores, lo que llevó a que minutos después le pisaran el home en dos ocasiones.

Tras finalizar dicha entrada, y con un total de 41 lanzamientos, el manager Gregorio Petit decidió darle el relevo a Eduardo Paredes en el quinto, el cual marcó el camino hacia la remontada de los rapaces en el recinto ucevista.

De esta manera, William Cuevas se estrenó en la temporada 2025-2026 de la LVBP sin decisión, pero con una gran presentación en la que cumplió con creces su labor. No hay dudas que su incorporación al roster de Tiburones de La Guaira será muy importante de aquí al final de la ronda regular.