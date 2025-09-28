¿Quién es Dro Fernández? La nueva joya de Barcelona que Flick puso titular en La Liga

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona encaró una nueva jornada de La Liga de España (la séptima) con una misión en la agenda: Recuperar el liderato. Justamente, tenía todo servido, tras la derrota del Real Madrid ante Atlético (5-2) este sábado 27 de septiembre. Y en medio de todo, para ese trabajo Hansi Flick sorprendió a todos con un nombre en el once titular: Dro Fernández.

Sí, el cuadro culé disfrutó de un nuevo debut en la primera plantilla jugando un partido oficial en el certamen doméstico. 'La Masía' dejó otro canterano para exhibición del mundo y desde la propia titular con solo 17 años de edad.

Y la decisión causó asombro porque lo hizo pasando por encima en la rotación de estelares como Dani Olmo, un habitual en esa mediapunta del equipo, a falta de Fermín López, que está recuperándose de una lesión.

Dro Fernández: Sacado del horno de Barcelona

El cuadro culé no detiene su fábrica de nuevos talentos, tras ya tener figurando en la élite a nombres como Lamine Yamal (18 años), Pau Cubarsí (18 años), Gavi (21 años), Alejandro Balde (21), Gerard Martín (23 años), entre otros.

Ahora, habrá que ponerle la lupa al nacido en Galicia, pero de madre filipina y que se crió en el fútbol base del Valmiñor, por sus primeros pasos, después de haberse incorporado a la dinámica con el primer equipo bajo la tutela de Flick, quien ha sido su gran valedor.

Justamente, ese reconocimiento del técnico alemán se lo ha ganado desde su participación en la gira asiática culé, que sirvió de pretemporada a la plantilla y donde jugó por primera vez con la primera unidad azulgrana ante el Vissel Kobe.

Sus buenas actuaciones en esos 13 minutos en el terreno de juego y su golazo desde fuera del área, le valieron para ver más acción en los siguientes amistosos, que ayudaron a ganarse su llamado en las convocatorias de las tres primeras jornadas de LaLiga.

Durante el parón de selecciones el juvenil se dispuso a la ayuda con el filial del club, liderado por el estratega Belletti. Recientemente, pasó por algunas molestias con el Barça Atlétic en el duelo contra Porreres.

En ese cotejo fue de los mejores del encuentro, por no decir el mejor, en la victoria azulgrana por 2-0. Sin embargo, la nota gris llegó con su sustitución por la serie de golpes que recibió, que impulsaron a que abandonara el Estadio Johan Cruyff cojeando y tenerlo unas dos semanas fuera de la acción, hasta que Hansi lo llevó de nuevo al primer equipo.

Ahora, en Barcelona, conscientes del talento que atesora Dro Fernández, han iniciado conversaciones para encarar una renovación de su contrato, a falta de solo algunos meses para cumplir sus 18 años (en el próximo mes de enero). Según Marca, la idea está apuntada a ofrecerles hasta cinco años más de vínculo contractual.