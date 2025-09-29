Medias Rojas de Boston pierden a un lanzador para la Serie del Comodín contra los Yankees

Suscríbete a nuestros canales

La postemporada de las Grandes Ligas ya es un hecho. A partir de este martes 30 de septiembre, tanto la Liga Americana como la Liga Nacional darán inicio a la Serie del Comodín, una fase que antecede a la Serie Divisional. Y es que no hay dudas que el plato más fuerte lo protagonizarán las Medias Rojas de Boston contra los Yankees de Nueva York.

Si bien la serie particular en los playoffs entre ambos está igualada con 12 victorias por bando, lo cierto del caso es que los Sox han ganado las tres últimas series a sus eternos rivales. Ciertamente es un panorama alentador para ellos, pero durante este lunes se dio a conocer una baja sensible que podría afectar al equipo.

Boston pierde a uno de sus mejores abridores

El lanzador Lucas Giolito no estará en el roster de las Medias Rojas para su enfrentamiento contra los Yankees en la Serie del Comodín de la Liga Americana. Esto se debe a que lidia con un problema en el codo, según declaraciones del manager Alex Cora.

La intención del estratega era utilizar al norteamericano para un posible Juego 3 contra los del Bronx, ya que los abridores confirmados para las dos primeras presentaciones son Garrett Crochet y el dominicano Brayan Bello, respectivamente.

Cabe agregar que Lucas Giolito, quien se perdió toda la temporada del 2024 tras someterse a una cirugía Tommy John en marzo de ese año, verá a un especialista por el problema en el codo y así saber la magnitud de su inconveniente.

Durante su última presentación de la presente zafra, el pasado martes, permitió una carrera y abanicó a tres bateadores de los Azulejos de Toronto en 4.2 innings. Al final dejó marca de 10-4 con efectividad de 3.41 y 1.29 de WHIP en 26 aperturas, con 121 ponches en 145 entradas.