Play by Play

Play by Play

PIT 3
CHC 2


MIL 1
CIN 8
B: 3
S: 1
O: 3
PHI 2
WSH 1
B: 3
S: 2
O: 2
TEX 3
TOR 0
B: 2
S: 2
O: 3
SEA 2
NYM 2
B: 2
S: 1
O: 2
ATL 0
CLE 0
B: 2
S: 1
O: 3
MIA 0
BOS 0
B: 2
S: 0
O: 1
Pre-Game
BAL 0
HOU 0
Pre-Game
DET 0
MIN 0
Pre-Game
CWS 0
KC 0
Pre-Game
NYY 0
STL 0
Pre-Game
AZ 0
COL 0
Pre-Game
LAA 0
ATH 0
Pre-Game
SD 0
LAD 0
Pre-Game
TB 0
SF 0

SEA
67-55 (.549)
2
Baja 2nd 2 outs
2

NYM
64-57 (.529)
Francisco Lindor

AL BATE

Francisco Lindor (SS)
1 - 1
Luis Castillo

LANZA

Luis Castillo
1.2 IP, 2 CL, 2 K, 35 NP
Bolas:
 
 
Strikes:
 
 
Outs:
 
en bases: 1B: Ronny Mauricio 2B: Base vacía 3B: Francisco Alvarez
1 2 3
3
Foul
Sinker 94.3 MPH.
Rotación:0RPM
2
Bola mala
Four-Seam Fastball 94.3 MPH.
Rotación:2.130RPM
1
Bola mala
Four-Seam Fastball 94.5 MPH.
Rotación:2.179RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
1 1 - - - - - - - 2 3 0
1 1 - - - - - - - 2 4 0
Entradas SEA NYM
Julio Rodríguez pega doble (20) con línea fuerte a jardinero izquierdo Brandon Nimmo. Randy Arozarena anota. 1 0
Francisco Lindor batea jonrón (23) con elevado por el jardín izquierdo. 1 1
Mitch Garver batea jonrón (7) con elevado por el jardín central. 2 1
Francisco Alvarez pega sencillo con rodado a jardinero central Julio Rodríguez. Jeff McNeil anota. 2 2
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
R. Arozarena LF 1-1 1 0 0 .247
C. Raleigh C 1-0 0 0 0 .242
J. Rodríguez CF 1-1 0 0 1 .260
E. Suárez 3B 1-0 0 0 0 .234
D. Canzone RF 1-0 0 0 0 .286
M. Garver DH 1-1 1 1 1 .216
D. Solano 1B 1-0 0 0 0 .248
J. Crawford SS 1-0 0 0 0 .265
C. Young 2B 1-0 0 0 0 .243




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Luis Castillo 1.2 2 4 2 35-22 3.28
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Lindor SS 1-1 1 1 1 .251
J. Soto RF 1-0 0 0 0 .251
B. Nimmo LF 1-0 0 0 0 .251
P. Alonso 1B 1-0 0 0 0 .271
J. McNeil 2B 1-1 1 0 0 .249
M. Vientos DH 1-0 0 0 0 .229
C. Mullins CF 1-0 0 0 0 .222
F. Alvarez C 1-1 0 0 1 .253
R. Mauricio 3B 1-1 0 0 0 .234




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Sean Manaea 2.0 2 3 2 30-24 4.66

Seattle
NY Mets
3 H 4
1 HR 1
7 TB 8
1 DEB 0

Seattle
NY Mets
2 K 2
22 ST 24
4 H 3
0 BB 0
Posiciones AL West
JG JP PCT DIF RACHA
Astros 68 53 .562 - W1
Mariners 67 55 .549 1.5 L2
Rangers 61 61 .500 7.5 L2
Angels 59 62 .488 9.0 W3
Athletics 54 69 .439 15.0 L1
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 69 52 .570 - L3
Mets 64 57 .529 5.0 L2
Marlins 58 63 .479 11.0 L1
Braves 53 68 .438 16.0 W2
Nationals 49 72 .405 20.0 W2
Probabilidad de ganar
55.1 %
2 parte baja
(B:2 S:1 O:2)

Seattle 2 - 2 NY Mets
Datos del encuentro
Estadio: Citi Field
Localidad: Flushing, New York
El clima: Clear, 81 ºF
Capacidad: 42.136
Árbitros:
Home Plate: Mark Wegner
1era base: Shane Livensparger
2da base: Nate Tomlinson
3era base: Bruce Dreckman
PIT 3
CHC 2


Baja 2nd ver en vivo
MIL 1
CIN 8
B: 3
S: 1
O: 3
Baja 3rd ver en vivo
PHI 2
WSH 1
B: 3
S: 2
O: 2
Alta 2nd ver en vivo
TEX 3
TOR 0
B: 2
S: 2
O: 3
Baja 2nd ver en vivo
SEA 2
NYM 2
B: 2
S: 2
O: 2
Alta 3rd ver en vivo
ATL 0
CLE 0
B: 0
S: 0
O: 0
Alta 3rd ver en vivo
MIA 0
BOS 0
B: 0
S: 0
O: 1
Pre-Game
BAL 0
HOU 0
Pre-Game
DET 0
MIN 0
Pre-Game
CWS 0
KC 0
Pre-Game
NYY 0
STL 0
Pre-Game
AZ 0
COL 0
Pre-Game
LAA 0
ATH 0
Pre-Game
SD 0
LAD 0
Pre-Game
TB 0
SF 0
Seattle Mariners
67-55 (.549)
2
Baja 2nd
2 outs
2
New York Mets
64-57 (.529)
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
R. Arozarena LF 1-1 1 0 0 .247
C. Raleigh C 1-0 0 0 0 .242
J. Rodríguez CF 1-1 0 0 1 .260
E. Suárez 3B 1-0 0 0 0 .234
D. Canzone RF 1-0 0 0 0 .286
M. Garver DH 1-1 1 1 1 .216
D. Solano 1B 1-0 0 0 0 .248
J. Crawford SS 1-0 0 0 0 .265
C. Young 2B 1-0 0 0 0 .243




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Luis Castillo 1.2 2 4 2 35-22 3.28
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Lindor SS 1-1 1 1 1 .251
J. Soto RF 1-0 0 0 0 .251
B. Nimmo LF 1-0 0 0 0 .251
P. Alonso 1B 1-0 0 0 0 .271
J. McNeil 2B 1-1 1 0 0 .249
M. Vientos DH 1-0 0 0 0 .229
C. Mullins CF 1-0 0 0 0 .222
F. Alvarez C 1-1 0 0 1 .253
R. Mauricio 3B 1-1 0 0 0 .234




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Sean Manaea 2.0 2 3 2 30-24 4.66
Probabilidad de ganar
55.1 %
2 parte baja (B:2 S:1 O:2)

Seattle 2 - 2 NY Mets

Seattle
NY Mets
3 H 4
1 HR 1
7 TB 8
1 DEB 0

Seattle
NY Mets
2 K 2
22 ST 24
4 H 3
0 BB 0
Francisco Lindor

AL BATE

Francisco Lindor (SS)
1 - 1

LANZA

Luis Castillo
1.2 IP, 2 CL, 2 K, 35 NP
Luis Castillo
Bolas:
 
 
Strikes:
 
 
Outs:
 
en bases: 1B: Ronny Mauricio 2B: Base vacía 3B: Francisco Alvarez
1 2 3
3
Foul
Sinker 94.3 MPH.
Rotación:0RPM
2
Bola mala
Four-Seam Fastball 94.3 MPH.
Rotación:2.130RPM
1
Bola mala
Four-Seam Fastball 94.5 MPH.
Rotación:2.179RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Mariners 1 1 - - - - - - - 2 3 0
Mets 1 1 - - - - - - - 2 4 0
Entradas SEA NYM
alta Julio Rodríguez pega doble (20) con línea fuerte a jardinero izquierdo Brandon Nimmo. Randy Arozarena anota. 1 0
baja Francisco Lindor batea jonrón (23) con elevado por el jardín izquierdo. 1 1
alta Mitch Garver batea jonrón (7) con elevado por el jardín central. 2 1
baja Francisco Alvarez pega sencillo con rodado a jardinero central Julio Rodríguez. Jeff McNeil anota. 2 2
Posiciones AL West
JG JP PCT DIF RACHA
Astros 68 53 .562 - W1
Mariners 67 55 .549 1.5 L2
Rangers 61 61 .500 7.5 L2
Angels 59 62 .488 9.0 W3
Athletics 54 69 .439 15.0 L1
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 69 52 .570 - L3
Mets 64 57 .529 5.0 L2
Marlins 58 63 .479 11.0 L1
Braves 53 68 .438 16.0 W2
Nationals 49 72 .405 20.0 W2
Datos del encuentro
Estadio: Citi Field
Localidad: Flushing, New York
El clima: Clear, 81 ºF
Capacidad: 42.136
Árbitros:
Home Plate: Mark Wegner
1era base: Shane Livensparger
2da base: Nate Tomlinson
3era base: Bruce Dreckman

Ver más

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Saratoga
Viernes 15 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)