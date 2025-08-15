|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|3
|0
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|4
|0
|Entradas
|SEA
|NYM
|1º
|Julio Rodríguez pega doble (20) con línea fuerte a jardinero izquierdo Brandon Nimmo. Randy Arozarena anota.
|1
|0
|1º
|Francisco Lindor batea jonrón (23) con elevado por el jardín izquierdo.
|1
|1
|2º
|Mitch Garver batea jonrón (7) con elevado por el jardín central.
|2
|1
|2º
|Francisco Alvarez pega sencillo con rodado a jardinero central Julio Rodríguez. Jeff McNeil anota.
|2
|2
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|R. Arozarena LF
|1-1
|1
|0
|0
|.247
|C. Raleigh C
|1-0
|0
|0
|0
|.242
|J. Rodríguez CF
|1-1
|0
|0
|1
|.260
|E. Suárez 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.234
|D. Canzone RF
|1-0
|0
|0
|0
|.286
|M. Garver DH
|1-1
|1
|1
|1
|.216
|D. Solano 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.248
|J. Crawford SS
|1-0
|0
|0
|0
|.265
|C. Young 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.243
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Luis Castillo
|1.2
|2
|4
|2
|35-22
|3.28
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Lindor SS
|1-1
|1
|1
|1
|.251
|J. Soto RF
|1-0
|0
|0
|0
|.251
|B. Nimmo LF
|1-0
|0
|0
|0
|.251
|P. Alonso 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.271
|J. McNeil 2B
|1-1
|1
|0
|0
|.249
|M. Vientos DH
|1-0
|0
|0
|0
|.229
|C. Mullins CF
|1-0
|0
|0
|0
|.222
|F. Alvarez C
|1-1
|0
|0
|1
|.253
|R. Mauricio 3B
|1-1
|0
|0
|0
|.234
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Sean Manaea
|2.0
|2
|3
|2
|30-24
|4.66
|
Seattle
|
NY Mets
|3
|H
|4
|1
|HR
|1
|7
|TB
|8
|1
|DEB
|0
|
Seattle
|
NY Mets
|2
|K
|2
|22
|ST
|24
|4
|H
|3
|0
|BB
|0
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Mariners
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|3
|0
|Mets
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|4
|0
|Entradas
|SEA
|NYM
|alta
|1º
|Julio Rodríguez pega doble (20) con línea fuerte a jardinero izquierdo Brandon Nimmo. Randy Arozarena anota.
|1
|0
|baja
|1º
|Francisco Lindor batea jonrón (23) con elevado por el jardín izquierdo.
|1
|1
|alta
|2º
|Mitch Garver batea jonrón (7) con elevado por el jardín central.
|2
|1
|baja
|2º
|Francisco Alvarez pega sencillo con rodado a jardinero central Julio Rodríguez. Jeff McNeil anota.
|2
|2
Ver más