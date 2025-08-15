Play by Play

PIT 3
CHC 2


MIL 1
CIN 8
B: 3
S: 1
O: 3
PHI 2
WSH 1
B: 3
S: 2
O: 2
TEX 3
TOR 0
B: 2
S: 1
O: 2
SEA 2
NYM 2
B: 0
S: 0
O: 2
ATL 0
CLE 0
B: 2
S: 1
O: 3
MIA 0
BOS 0
B: 1
S: 0
O: 1
Pre-Game
BAL 0
HOU 0
Pre-Game
DET 0
MIN 0
Pre-Game
CWS 0
KC 0
Pre-Game
NYY 0
STL 0
Pre-Game
AZ 0
COL 0
Pre-Game
LAA 0
ATH 0
Pre-Game
SD 0
LAD 0
Pre-Game
TB 0
SF 0

ATL
53-68 (.438)
0
Baja 2nd 3 outs
0

CLE
63-57 (.525)
Al regreso
Nacho Alvarez Jr.
Nacho Alvarez Jr.
Nick Allen
Nick Allen
Jurickson Profar
Jurickson Profar
Así defienden
S. Kwan D. Schneemann C. Kayfus C. Santana B. Rocchio J. Ramírez G. Arias B. Naylor J. Cantillo
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 - - - - - - - 0 1 0
0 0 - - - - - - - 0 0 0
Entradas ATL CLE
Sin carreras
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Profar LF 1-0 0 0 0 .242
M. Olson 1B 0-0 0 0 0 .262
R. Acuña Jr. RF 1-0 0 0 0 .305
M. Ozuna DH 1-0 0 0 0 .237
O. Albies 2B 1-1 0 0 0 .228
M. Harris II CF 1-0 0 0 0 .249
S. Murphy C 1-0 0 0 0 .211
N. Alvarez Jr. 3B 0-0 0 0 0 .203
N. Allen SS 0-0 0 0 0 .220




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Hurston Waldrep 2.0 0 0 1 31-15 1.32
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
S. Kwan LF 1-0 0 0 0 .274
D. Schneemann CF 1-0 0 0 0 .229
J. Ramírez 3B 1-0 0 0 0 .297
K. Manzardo DH 0-0 0 0 0 .242
G. Arias SS 1-0 0 0 0 .235
C. Santana 1B 1-0 0 0 0 .226
C. Kayfus RF 1-0 0 0 0 .229
B. Naylor C 0-0 0 0 0 .174
B. Rocchio 2B 0-0 0 0 0 .232




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Joey Cantillo 2.0 0 1 3 36-21 3.98

Atlanta
Cleveland
1 H 0
0 HR 0
1 TB 0
1 DEB 1

Atlanta
Cleveland
1 K 3
15 ST 21
0 H 1
1 BB 1
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 69 52 .570 - L3
Mets 64 57 .529 5.0 L2
Marlins 58 63 .479 11.0 L1
Braves 53 68 .438 16.0 W2
Nationals 49 72 .405 20.0 W2
Posiciones AL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Tigers 71 52 .577 - W2
Guardians 63 57 .525 6.5 W1
Royals 60 61 .496 10.0 L1
Twins 57 64 .471 13.0 L1
White Sox 44 77 .364 26.0 L1
Probabilidad de ganar
53.5 %
2 parte baja
(B:2 S:1 O:3)

Atlanta 0 - 0 Cleveland
C.J. Kayfus batea rodado de out fuertemente a primera base Matt Olson.
Datos del encuentro
Estadio: Progressive Field
Localidad: Cleveland, Ohio
El clima: Clear, 82 ºF
Capacidad: 34.788
Árbitros:
Home Plate: Charlie Ramos
1era base: Alfonso Márquez
2da base: Willie Traynor
3era base: Carlos Torres
