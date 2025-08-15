|1
|Entradas
|ATL
|CLE
|Sin carreras
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|J. Profar LF
|1-0
|0
|0
|0
|.242
|M. Olson 1B
|0-0
|0
|0
|0
|.262
|R. Acuña Jr. RF
|1-0
|0
|0
|0
|.305
|M. Ozuna DH
|1-0
|0
|0
|0
|.237
|O. Albies 2B
|1-1
|0
|0
|0
|.228
|M. Harris II CF
|1-0
|0
|0
|0
|.249
|S. Murphy C
|1-0
|0
|0
|0
|.211
|N. Alvarez Jr. 3B
|0-0
|0
|0
|0
|.203
|N. Allen SS
|0-0
|0
|0
|0
|.220
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Hurston Waldrep
|2.0
|0
|0
|1
|31-15
|1.32
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|S. Kwan LF
|1-0
|0
|0
|0
|.274
|D. Schneemann CF
|1-0
|0
|0
|0
|.229
|J. Ramírez 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.297
|K. Manzardo DH
|0-0
|0
|0
|0
|.242
|G. Arias SS
|1-0
|0
|0
|0
|.235
|C. Santana 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.226
|C. Kayfus RF
|1-0
|0
|0
|0
|.229
|B. Naylor C
|0-0
|0
|0
|0
|.174
|B. Rocchio 2B
|0-0
|0
|0
|0
|.232
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Joey Cantillo
|2.0
|0
|1
|3
|36-21
|3.98
|
Atlanta
|
Cleveland
|1
|H
|0
|0
|HR
|0
|1
|TB
|0
|1
|DEB
|1
|
Atlanta
|
Cleveland
|1
|K
|3
|15
|ST
|21
|0
|H
|1
|1
|BB
|1
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Braves
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|1
|0
|Guardians
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|0
|Entradas
|ATL
|CLE
|Sin carreras
