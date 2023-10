Adamari López dijo lo que piensa de la supuesta indirecta de Luis Fonsi con su nuevo tema: “Me resbala” (+Video)

Es muy cierto cuando dicen que hay fantasmas del pasado que siempre persiguen, y en este caso, para los artistas Luis Fonsi y Adamari López, el fantasma de su relación los seguirá por todas sus vidas, pues a más de una década de haberse separado, aún su romance sigue dando de qué hablar y últimamente han sido protagonistas de un escándalo mediático que asegura que entre ambos existen conflictos y hasta el cantante le habría dedicado una canción a su exesposa.

“Pasa la página” es el tema que dicen que Fonsi le dedica a López con quien estuvo casado un poco más de cuatro años, y que ha levantado el polvo y ocasionado que Adamari haya lanzado algunas “indirectas” a través de sus redes sociales, pero recientemente la actriz decidió hablar seriamente sobre lo que pensaba acerca de las especulaciones que han surgido en las plataformas digitales.

Durante una entrevista en el programa de Telemundo, La Mesa Caliente, la presentadora admitió que, aunque intente dejar atrás su relación con el puertorriqueño, él siempre será un eslabón importante en su vida y parte importante de su recuperación en su lucha contra el cáncer de mama. “Esas cosas ya están superadas. Es difícil quizá no hablar de cosas, por ejemplo, cuando hablo del cáncer, en parte de mi recuperación Fonsi estuvo ahí. Entonces es difícil no recordar momentos porque vivimos muchos juntos”, explicó la puertorriqueña de 52 años.

Un tema que no podía pasar por encima era el de la supuesta indirecta del cantante de “Se supone” al estrenar su sencillo “Pasa la página”, en el que habría una dedicatoria “especial” para ella. “Ni creo que va dedicada a mí y todo lo demás se puede resbalar. Pienso que si tú pasas página y no aprendes de esas páginas que pasaste porque no las leíste bien, vas a cometer los mismos errores”, manifestó.

Cabe resaltar que, en el mes de agosto el baladista aseguró en una conversación con la periodista Mandy Fridmann que el tema no iba dirigido a una persona. “La canción habla del amor, entonces lo entiendo, pero, como te dije hace un rato, para mí esta canción va más allá de una sola persona, yo lo veo muchísimo más grande”, detalló el cantante quien próximamente visitará Venezuela.

Años después de firmar su divorcio, Luis Fonsi se casó con Águeda López en 2014. Fruto de esta relación se convirtieron en padres de dos niños, mientras que Adamari López procreó a su hija Alaïa junto al bailarín español Toni Costa, de quien se separó en 2021.