14 años después Adamari López confiesa el peor momento de su relación con Luis Fonsi

Adamari López, es una de las presentadoras más seguidas, respetadas y admiradas de la televisión hispana en Estados Unidos, con su talento ha brillado en los diversos espacios que ha laborado. sin embargo, en los últimos días ha estado en el ojo del huracán no solo por su carrera sino también, por la cantidad de información que ha salido en la prensa internacional sobre la mala relación que sostuvo con su expareja el cantante puertorriqueño Luis Fonsi.

La situación comenzó cuando el artista lanzó al mercado musical su nuevo tema “Pasa la página” que muchos medios y cibernautas aseguran es una indirecta para López, para que de por finalizado el tema de los 14 años de relación que vivió con Fonsi.

Tras las especulaciones Luis aclaró en una entrevista que la canción no es para nada una punta para su exesposa como muchos aseguraban. “No voy a mentir cuando alguien dice pasar la página piensa siempre en el ex y especialmente en el mundo que estamos viviendo. Y por eso aclaro, que no es por eso”, indicó el cantante.

Sin embargo, en una reciente entrevista para Despierta América, la presentadora habló por primera vez abiertamente sobre lo ocurrido en su relación con el intérprete de “Imagíname Sin ti” y lo duro que fue ver a su gran amor causarle dolor.

“Yo pasé la página hace 14 años cuando hice mi libro Viviendo, creo que él, la paso ahora. Fui muy feliz, me ayudo a salir de un momento muy durísimo y fue de lo que más me agarre para poder salir adelante. Fue la ilusión de casarnos y formar una familia para toda la vida, pero esa misma persona en su momento me causó un gran dolor”, indicó de manera seria la boricua.

En este sentido, la también actriz confesó que el dolor de atravesar por un fuerte cáncer y la mala relación con Fonsi le sirvió como un bálsamo de salvación para seguir adelante y salir lo más rápido posible de la situación.

“Aunque fue duro me hizo encontrar una gran fortaleza que yo no sabía que tenía. Papá Dios me ha dado bendiciones muy grandes y solo tengo para él agradecimientos”, aseveró.

López finalizó la entrevista alegando que ahora su prioridad es su hija Alaïa y que busca un hombre maduro que tenga el propósito de crear un gran hogar.