¿No lo supera? Adamari López no se da por vencida y se conmueve al recordar a Luis Fonsi (+Video)

Durante esta semana, la presentadora puertorriqueña Adamari López ha estado en la promoción de su nuevo proyecto llamado “¿Quién caerá?”, un formato de telerrealidad grabado en Uruguay que promete poner en situaciones diferentes a aquellos que sean captados para ser parte del show. El programa inició el mismo 8 de enero a las 7 de la noche y será transmitido por la cadena UniMás.

Con un impactante nuevo look, López visitó los estudios de Despierta América, donde descosieron todo lo que será este trabajo que significa el regreso de la boricua a uno de los canales que la ayudó a catapultar su carrera. Sin embargo, esto no fue lo único que se habló en la entrevista, pues como era de esperarse, tocaron el tema de su exesposo Luis Fonsi, con quien se presume ha tenido diferencias en los últimos meses.

Tras responder el incómodo cuestionamiento, sorprendió a todos al interpretar el famoso tema “No me doy por vencido”, pensando que haría una gracia y realmente le salió una morisqueta, ya que, en las redes sociales le dieron hasta con el tobo y aseguraron que, después de mucho tiempo aún no supera al baladista. “Cada una de las etapas de mi vida ha sido linda, esa fue una espectacular que me llenó de ilusiones”, dijo sobre su tiempo con Fonsi.

Los internautas no la perdonaron y se fueron en su contra: “Adamaris me tienes harta, no consumo nada que tengas que ver con ella”, “Pobre mujer que tengan que estar sacándole al ex en cada entrevista”, “Y ella sigue generando comentarios con el mismo drama”, “Ay mujer ya de verdad descansa, descansa”, “Todos pasaron la página menos ella”, “Enserio todavía hablando de lo mismo 721 mil años después”, se lee en los comentarios.

Recordemos que, hace unos meses en una entrevista en el programa de Telemundo, La Mesa Caliente, la presentadora admitió que, aunque intente dejar atrás su relación con el puertorriqueño, él siempre será un eslabón importante en su vida y parte importante de su recuperación en su lucha contra el cáncer de mama. “Esas cosas ya están superadas. Es difícil quizá no hablar de cosas, por ejemplo, cuando hablo del cáncer, en parte de mi recuperación Fonsi estuvo ahí. Entonces es difícil no recordar momentos porque vivimos muchos juntos”, explicó la puertorriqueña de 52 años.